Saldi, ultimo weekend I commercianti tirano la volata "Sostenere i negozi"

Finestra dei saldi invernali proiettata, anche ad Imola, verso l’ultimo weekend di compere a prezzi ribassati. Ma nel quartier generale delle associazioni di categoria è già tempo di bilanci. "Bene, ma non benissimo – spiega Sabina Quarantini, presidente della Confesercenti del territorio imolese -. Siamo in linea con i dati dello scorso anno ma un po’ al di sotto delle aspettative rispetto alle previsioni".

Una sorta di cartina tornasole del delicato periodo storico attuale. "Le famiglie hanno sempre meno potere d’acquisto – precisa -. L’attenzione della gente è focalizzata sulle spese fisse da affrontare tra le mura domestiche: approvvigionamenti e bollette su tutte. La geografia dei saldi imolesi premia alcuni settori ed altri meno, come spesso accade".

E la riflessione si fa più articolata. "Andrebbe affrontato il discorso di come sono strutturati, sia in ottica estiva che invernale, alla luce del significativo cambiamento in atto nel commercio – rimarca la Quarantini -. A livello di calendario, viviamo un’epoca di continue promozioni durante l’anno. Penso a quei Black Friday collocati proprio a ridosso dei saldi. Per non aprire i capitoli relativi alle ‘private sales’ e alle svendite permanenti sulle grandi piattaforme di commercio online attive anche quando i negozi fisici non possono effettuarle". Quasi un vicolo cieco. "Giusto aprire la discussione per ripensare le promozioni dal punto di vista temporale e in chiave di regolamentazione – conclude la Quarantini -. Nella salvaguardia della loro utilità per i commercianti, in virtù di quel buon traino attrattivo, occorre una riflessione per renderle più in linea con il mercato contemporaneo degli acquisti".

Guarda al bicchiere mezzo pieno Danilo Galassi, al timone di Confcommercio Ascom Imola: "Nonostante la morsa degli aumenti, che vanno dai costi delle materie prime alle utenze, ci avviciniamo ad una parvenza di normalità – analizza -. Capacità, dedizione ed impegno degli esercenti sono ancora elementi vincolanti per creare il feeling con la clientela. I negozi di vicinato sono una risorsa preziosa negli equilibri dell’economia cittadina". Lo spettro vero, però, si chiama chiusura.

"Le tendenze nazionali riportano numeri preoccupanti – sottolinea Galassi -. Di questo passo potremmo ritrovarci tra qualche tempo con centri storici fatti solo di farmacie, bar e ristoranti". Per un bilancio generale, quindi, tra luci ed ombre. "Buona risposta dei saldi invernali alle nostre latitudini. Non siamo lontani dal raggiungimento degli obiettivi della vigilia – chiosa il numero uno di Ascom Imola -. Meno positiva la visione globale tra saracinesche abbassate e città che si svuotano. Senza le attività diventano vani anche quegli eventi di intrattenimento tanto invocati per materializzare il cambio di marcia".

Mattia Grandi