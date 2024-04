Sale giochi, il Tar respinge il ricorso: "Legittime le norme di distanziamento"

Le norme sul distanziometro applicate a Imola "sono legittime e, perciò, vanno rispettate". A stabilirlo, come riportato da Agipronews (agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse), il Tar dell’Emilia-Romagna con una sentenza che ha respinto il ricorso di un operatore di giochi titolare di due sale (in via Odofredo II nel quartiere Cappuccini e in via San Vitale a Sesto Imolese) all’interno del territorio comunale.

Nel 2018 alla società titolare delle due attività è stata notificata la chiusura dei locali, in quanto troppo vicini a diversi luoghi sensibili (una chiesa, una palestra, una scuola e una biblioteca), stabiliti dalla legge regionale del 2013 e individuati dalla mappatura comunale del 2017. È stata contestata all’amministrazione la mancanza di supporto nell’individuazione di "soluzioni alternative praticabili" per procedere alla "dislocazione delle attività", non essendo, a detta della ricorrente, "dato conoscere quali sarebbero le aree del territorio presso le quali dovrebbe migrare" l’esercizio, "in considerazione della massiccia presenza di luoghi sensibili". In aggiunta, inoltre, non sarebbero stati specificati i luoghi sensibili interessati al caso specifico, e l’azione avrebbe condotto a un effetto espulsivo dal territorio, dannoso per gli interessi economici dell’operatore. Secondo il tribunale amministrativo regionale, tali circostanze non sussistono.

La giunta, in particolare, ha portato all’attenzione delle parti come nel territorio comunale "vi sarebbero ampie zone edificate dove sarebbe stato possibile dislocare queste attività senza ricadere in alcun divieto di prossimità rispetto a punti sensibili: in particolare, in tutta la parte Nord della città".

Dopo una verificazione avvenuta nel 2023 è stato accertato che questa lettura corrisponde a verità: "Nella zona Nord della città è presente un’area pari al 18,3% dell’intero territorio comunale, priva di luoghi sensibili e insediabile", si legge nella sentenza del Tar. Si tratta di una superficie superiore all’1% che la giurisprudenza ritiene minimo indispensabile e, dunque, non si verifica il lamentato effetto espulsivo. Per questo motivo, il Tar ha respinto il ricorso.