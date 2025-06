Sale la febbre dell’Estate castellana. Cibo di strada, spettacoli e sport: "La comunità si anima e si ritrova"

Un’estate ricchissima di eventi in città ma anche nelle frazioni, per un pubblico di tutte le età. E’ stato presentato ieri in comune il programma dell’Estate Castellana organizzato da amministrazione e Pro Loco "con la collaborazione di tante altre realtà e associazioni del territorio come associazioni, volontari e commercianti", ha tenuto a sottolineare in apertura la sindaca Marchetti, programma che include decine di eventi di enogastronomia, teatro, musica, sport.

"L’estate è un momento in cui la nostra comunità si ritrova, si anima e si racconta attraverso la cultura, lo spettacolo e il desiderio di stare insieme. Non solo un momento di svago, ma un tempo prezioso in cui la comunità si ritrova, riscopre i propri spazi e li vive in modo nuovo, condividendo emozioni, tradizioni e bellezza", l’aggiunta della sindaca che ha poi rimarcato l’importanza di ritrovare l’Arena, "il nostro grande teatro all’aperto che ospiterà una programmazione artistica di altissimo livello", ha assicurato passando poi la parola proprio all’assessore alla Cultura Claudio Carboni che del programma dell’Arena è stato l’artefice, ma che ha esordito ricordando eventi come l’ormai vicinissimo "Street Food dal 13 al 15 giugno, evento arricchito da nuove collaborazioni, non solo con il teatro di strada più grande d’Europa, ma con il coinvolgimento delle associazioni locali", e rimarcando come anche la musica "sarà un altro potente filo conduttore dell’Estate Castellana 2025, il linguaggio che unisce generazioni, luoghi ed esperienze", e annunciando altri eventi tra i tanti come "il Festival Maratona d’Estate in Lirica (ospitato dal Convento dei Frati Cappuccini, ndr) e In mezzo scorre il fiume".

Scorrendo l’ampio programma, il 28 giugno tornerà la Notte Celeste con le Terme grande protagonista, e ancora il Solstizio d’estate a Montecalderaro (18 giugno), Osteria sul Lago in Festa (19 e 20 luglio a Osteria Grande) e Varignana di Notte (25, 26 agosto). Il panorama musicale sarà arricchito anche da eventi come il Ganesh Music Contest, l’Indigest Festival al Parco Casatorre, i concerti di ERF Summer "Classico è contemporaneo", il Festival del Folklore, l’imperdibile rassegna "I Suoni degli Angeli" al Giardino degli Angeli con super ospiti come Annalisa Minetti e Luca Barbarossa. Tra le tante serate ormai classiche, quelle del "Cinema in tour", le Tombole sotto le stelle promosse dall’Avis e le serate danzanti della Balera sotto le stelle. Sul sito del comune e sulla fagina Facebook istituzionale è disponibile l’intero programma dell’estate ormai iniziata.

Claudio Bolognesi