Sale slot, regolamento al Tar I giudici: "Serve una verifica"

Una verifica istruttoria sul ‘distanziometro’ previsto per le sale giochi e scommesse di Imola. Lo ha ordinato il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna.

La novità emerge dall’ordinanza relativa al ricorso di una società del settore, difesa dall’avvocato Cino Benelli, che gestisce due sale nel territorio comunale. A ricostruire la vicenda è Agipronews, agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse. Al centro della questione, ancora una volta, la legge regionale del 2013 (quella relativo appunto al cosiddetto ‘distanziometro’) che vieta l’installazione di apparecchi a meno di 500 metri da determinati luoghi sensibili, come scuole o chiese.

A entrambe le sale, ricostruiscono da Agipronews, è stato notificato un provvedimento di chiusura perché, appunto, troppo vicine a spazi off-limits.

La società ha però lamentato la presenza del cosiddetto ‘effetto espulsivo’, che non permetterebbe la delocalizzazione delle attività all’interno del territorio comunale, a causa della massiccia presenza di luoghi sensibili in città. Quali sono i luoghi sensibili? Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; ma anche luoghi di culto; impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

L’amministrazione comunale ha replicato sostenendo che "su 15 sale esistenti, quattro possono rimanere aperte, ossia quasi il 30% del totale", il che proverebbe la "proporzionalità della misura". Misura che viene però da tempo contestata dai titolari delle sale scommesse, fautori già di diversi ricorsi (per ora tutti respinti almeno a Imola) al Tar.

Proprio per mettere una volta per tutte un punto alla vicenda, ora il Tribunale amministrativo regionale ha però disposto una verifica sul territorio comunale, incaricando di portarla avanti il presidente in carica dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Bologna.

Nello specifico, l’incaricato dovrà verificare l’esistenza delle aree all’interno del Comune di Imola dove sarebbe possibile trasferire le sale, confermando o smentendo la presenza del già citato ‘effetto espulsivo’. La relazione conclusiva andrà consegnata entro il 31 ottobre, mentre l’udienza per la discussione nel merito al Tar è fissata per il 14 dicembre.