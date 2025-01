Sale sull’autobus con la pistola. Blitz dei carabinieri alla fermata. Denunciato ragazzo di 16 anni

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola hanno denunciato un ragazzo di 16 anni, trovato a bordo di un bus con una pistola nella cintola dei pantaloni. La pistola era una scacciacani, priva però del tappo rosso obbligatorio e di conseguenza facilmente scambiabile per un’arma vera. I fatti si sono verificati nella giornata di venerdì 3 gennaio. Nel pomeriggio infatti, i carabinieri hanno ricevuto una telefonata da parte di un cittadino preoccupato. Quest’ultimo ha raccontato ai militari che sull’autobus Tper, lungo la linea 4, era salito un ragazzo di giovane età, vestito con una tuta e dall’aria sospetta.

Il suo atteggiamento aveva destato non poche ansie nel passeggero, presente sullo stesso mezzo di trasporto, che ha deciso di chiedere aiuto. Appresa la notizia, i militari si sono immediatamente attivati per verificare la segnalazione. Hanno raggiunto l’autobus all’altezza della fermata "Scavi Romani", situata in via Villa Clelia.

Poi, saliti a bordo, si sono messi alla ricerca del giovane, individuato grazie alla descrizione che era stata loro fornita durante la telefonata dal passeggero. Dopo essere stato identificato, il giovane è stato quindi denunciato.

Il ragazzo infatti, alla vista dei militari dell’Arma, ha cominciato a comportarsi in maniera strana, dando l’impressione di nascondere qualcosa. I sospetti si sono rivelati fondati. Durante le operazioni, è stata effettivamente rinvenuta la pistola scacciacani priva del tappo rosso, che il giovane nascondeva con cura nei pantaloni. Una pistola innocua, come ci tiene a precisare l’Arma, ma che privata del tappo rosso può essere scambiata per una vera, con le conseguenze che ne potrebbero derivare. Il 16enne, un cittadino italiano residente a Imola, a seguito dell’accaduto, è stato accompagnato in caserma. Dopo ulteriori accertamenti è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Successivamente è stato affidato alla madre, contattata dai militari e informata degli avvenimenti del pomeriggio.