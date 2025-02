Saloni e clienti fanno squadra . In 140 a ‘Una piega per lo Ior’ : "Festa di solidarietà e bellezza"

Va in archivio con un bilancio più che positivo l’edizione 2025 di ‘Una piega per lo Ior’, la grande maratona dell’Istituto oncologico romagnolo a favore delle donne in chemioterapia. In città sono state 140 le persone che, domenica scorsa, si sono presentate nella sede Ciofs-Fp di via Pirandello (Sante Zennaro) per affidarsi alle sapienti mani delle professioniste e dei professionisti, che hanno prestato gratuitamente la loro opera, e poi offrire quanto dovuto in beneficenza. In totale, quasi mille persone in tutta la Romagna hanno partecipato all’iniziativa per un incasso finale di 22.640 euro.

Sette città della Romagna e una dell’Emilia unite nella solidarietà: le donne di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Riccione e Argenta sono state tutte convocate per farsi ‘Una piega per lo Ior’, titolo di un evento che vedeva un gruppo di parrucchieri volontari in prima linea per dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione di farmaci chemioterapici, per non far mancare loro supporto materiale e psicologico. Ad ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà ora utilizzato a sostegno del ‘Progetto Margherita’, servizio di fornitura di parrucche gratuite per coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata. Un’attività che si è rivelata fondamentale per 344 pazienti nel solo 2024, ma la cui importanza va ben al di là dei freddi numeri.

Grazie al risultato di domenica scorsa, gli euro raccolti finora da ‘La mia mamma è bellissima’, il crowdfunding che l’Istituto oncologico romagnolo ha lanciato ai primi di febbraio proprio a sostegno del ‘Progetto Margherita’ e dei servizi psiconcologici a favore della lotta contro il cancro al femminile, superano i 27mila euro: la campagna terminerà, non a caso, l’8 marzo, Festa della Donna, giorno in cui verranno anche aperti i ‘barattoli’ delle offerte raccolte dai saloni solidali durante tutto il mese nel proprio negozio.

"L’evento ‘Una piega per lo Ior’ è sempre una grande festa di solidarietà e bellezza – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior – e la risposta si è confermata entusiastica anche quest’anno. Chi lotta contro un tumore deve veder salvaguardato il diritto di continuare a portare avanti un’esistenza piena e gratificante".

‘Una piega per lo Ior’ a Imola è stato realizzato in collaborazione con Ciofs-Fp Emilia Romagna e Forno Pasticceria Etna: i prodotti di bellezza sono stati forniti da Open Space, concept distributor di Davines. I saloni volontari sono stati: Le fantasie di Paola Bellini; Hair Sabrina di Sabrina Longo; Estro di Marilena Ventura; Helene di Elena Camaggi; Elisa Maison; Sury’s saloon; Le Salon di Giusy; Salone Simone Ropa; Roxy Anymore; Creation Parrucchieri; Parrucchiera Meris di Meris Zenzani; Tanka di Silvia Gambi; Carma parrucchieri; Gianni Glamour; Perfido Parrucchieri; Tiziana Parrucchiera; Federica Raspanti Parrucchiera; Parrucchiera Dany; Claudia Falzone; Maria El Harouri; Arta; Giulia; Vjonis; Elida; Alessio e Max.