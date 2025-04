Salute, l’opposizione si mobilita: "Un consiglio straordinario sul futuro della nostra sanità"

Chiarezza sulle scelte sanitarie dell’amministrazione a Medicina. Questo quanto richiesto da FdI, congiuntamente al Gruppo Consiliare Medicina Attiva, rispettivamente con i consiglieri Caterina Cerri e Jessy Simonini, che hanno depositato una richiesta di convocazione di Consiglio straordinario. La minoranza intende focalizzare la discussione in particolare sull’annunciato aumento dei ticket sanitari che la Giunta Regionale guidata dal neo eletto Presidente De Pascale intende perseguire, sulla delocalizzazione del servizio notturno di guardia medica a Imola paventata dall’Ausl imolese, nonché sull’annoso tema delle difficoltà di raggiungere l’Ospedale di Imola per i medicinesi, vista la scarsità collegamenti pubblici.

"La cittadinanza ha una notevole sensibilità sul tema, al contrario di quanto le amministrazioni negli ultimi tempi sembrerebbero avere, proprio nella Regione che doveva essere un’eccellenza nel campo sanitario, non dimostrando quindi di essere sulla stessa lunghezza d’onda o almeno non più, poiché il primato come migliore servizio sanitario è via via scemato in favore di altre Regioni che di contro non hanno permesso alla politica di monopolizzare la sanità, addirittura è di recente emerso un ingente disavanzo sui conti pubblici", fanno sapere i consiglieri FdI. La capogruppo Caterina Cerri aggiunge: "Solleciteremo l’amministrazione di Medicina anche perché il delicato tema impone serietà ed esclusività e non possiamo permetterci di relegare la discussione a uno dei consigli che finiscono per essere sovraccaricati di numerosi temi e argomenti vista l’esiguità delle adunanze e così non dedicare il giusto tempo di approfondimento".

z. p.