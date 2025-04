Salute mentale, pazienti in crescita: "C’è bisogno di ascolto e supporto"

Numeri in crescita per il dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Ausl. I pazienti attualmente in carico del servizio sono 308: 243 minori (contro i 210 del 2024) e 65 adulti (erano 53 un anno fa). A fornire i dati è la stessa Azienda sanitaria nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo, istituita ogni 2 aprile dal 2007 dall’assemblea generale dell’Onu.

Questa giornata invita tutti a riflettere sui diritti e sulle necessità delle persone con disturbi dello spettro autistico, sottolineando l’importanza di un approccio individualizzato e inclusivo.

"Conoscere meglio il mondo dell’autismo, offrire ascolto e supporto, riconoscere il valore unico di ogni individuo è fondamentale – afferma Alba Natali, direttrice del dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Ausl –. Ognuno di noi può contribuire: ascoltando, imparando, accogliendo e supportando".

Lo spoke Autismo minori è attivo dal 2005 mentre quello Adulti dal 2018, in linea con le indicazioni del programma regionale.

"Svolgono attività di valutazione diagnostica e funzionale, di definizione ed attuazione del piano o del progetto individualizzato per la persona con autismo, che viene costantemente monitorato ed eventualmente rivalutato sulla base degli esiti – spiega Chiara Cerbai, referente aziendale autismo -. Gli operatori degli spoke erogano i trattamenti diretti e indiretti, le supervisioni comportamentali, le consulenze ai genitori e agli operatori scolastici. Svolgono anche funzione di supporto nella transizione dal servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ai servizi dedicati alla presa in carico degli adulti, Centro salute mentale e polo disabili adulti, in stretta collaborazione con l’Asp".

Dal 2016 gli spoke minori e adulti si occupano poi di portare avanti i progetti ‘Desensibilizzazione alle pratiche mediche minimamente invasive’ e ‘Facilitare l’accesso alle cure ospedaliere, visite programmate e urgenze’ rivolti a persone con disturbi dello spettro dell’autismo o con deficit della comunicazione o del comportamento.

Gli interventi sono possibili grazie all’impegno e alla professionalità delle équipe multidisciplinari composte da neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, educatori professionali, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, infermieri professionali e assistenti sociali. Il team lavora in stretta collaborazione per garantire percorsi personalizzati e il più possibile adattati alle esigenze di ogni individuo e della sua famiglia. Ogni professionista è formato sulle più recenti metodologie e tecnologie per supportare al meglio gli utenti e i loro familiari.

"Il nostro lavoro richiede non solo competenze tecniche, ma anche sensibilità per comprendere le specificità di ogni situazione – conclude Elisabetta Zucchini, direttrice dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza –. È un impegno che portiamo avanti con dedizione e passione. Non bisogna dimenticare che le famiglie affrontano sfide quotidiane significative. I genitori spesso devono destreggiarsi tra gli impegni lavorativi, la gestione della casa e il supporto costante ai loro figli, il tutto cercando di comprendere un mondo che può apparire complesso e poco accessibile. L’Ausl si impegna non solo nel supporto clinico, ma anche nel fornire sostegno e orientamento pratico alle famiglie, promuovendo momenti di formazione, condivisione e sollievo".