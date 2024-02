Saluto romano in Consiglio comunale, seduta sospesa: "Sfregio alle istituzioni"

Castel San Pietro (Bologna), 29 febbraio 2024 – Saluto romano durante il Consiglio comunale e seduta interrotta tra le proteste bipartisan. L’autore del gesto è stato Giacomo Zaniboni, cittadino che si definisce "libero dalle demagogie di destra e di sinistra", appartenente al Movimento popolare.

L’episodio risale alla seduta che si è tenuta l’altro ieri e ha spinto tutte le forze civiche e politiche che compongono l’aula a comporre e firmare un comunicato unitario di condanna.

ll presidente del Consiglio comunale, il sindaco Fausto Tinti e la conferenza dei capigruppo esprimono infatti "ferma e unanime condanna per il gesto fascista rivolto verso i banchi della maggioranza e al presidente Tomas Cenni da parte di un cittadino presente in aula durante i lavori dell’assise".

"Un gesto di natura fascista è sempre inaccettabile, ma vederlo fare nel cuore delle Istituzioni come l’aula del Consiglio Comunale ha davvero colpito ed amareggiato tutti i presenti – dichiara il presidente Cenni –. La sala del Consiglio comunale è la casa di tutti i castellani, luogo simbolo di democrazia e libertà. In sede di riunione capigruppo, tutti i capigruppo hanno espresso la unanime condanna da parte dei rispettivi gruppi consiliari, con la convinzione che questa è certamente la risposta migliore per far comprendere l’altissima gravità dell’accaduto e che tali episodi non possono mai essere né banalizzati né sottovalutati e sono ritenuti inaccettabili per una città antifascista come Castel San Pietro Terme".

Zaniboni affida a un post su Facebook la replica a chi compone il consiglio comunale.

"Voglio chiarire, prima che escano notizie fuorvianti sulla mia fede politica e sul mio modo di esternarla, che il saluto romano che ho fatto verso la maggioranza in Consiglio, in particolar modo verso il presidente e verso la capogruppo, era una critica al modo di fare autoritario e poco democratico che anche stavolta hanno tenuto – spiega Zaniboni –. L’ho chiarito subito ad alta voce che era uno sfottò e non una qualsivoglia apologia. Uno sfottò che, in quanto tale, dava un’accezione molto negativa al fascismo. Quindi ricordo a chiunque voglia speculare sul fascismo rispetto alla mia persona che esistono le querele per diffamazione e i tribunali".