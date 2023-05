Salvò una bimba colpita da malore Premiato un ’Eroe della sicurezza’

Tornano gli ’Eroi della sicurezza’, iniziativa giunta alla dodicesima edizione e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia. L’obiettivo è valorizzare l’operato sulle arterie ad alto scorrimento del Paese degli agenti e degli addetti autostradali. In particolare ieri, alla partenza del Giro d’Italia, a Savignano sul Rubicone (Cesena), la Polizia Stradale ha assegnato un riconoscimento all’operatore di esercizio Mauro Bazzocchi, per aver effettuato le prime operazioni di soccorso a una bambina, salvandole la vita.

Bazzocchi è stato premiato per essere intervenuto sulla A14 Bologna-Taranto, tra la stazione di Imola e Castel San Pietro, in soccorso ad una famiglia di turisti stranieri la cui bambina era stata colta da malore: seguendo le indicazioni del personale, del 118 collegato al telefono con il padre della bimba, le ha praticato le prime manovre salva vita, assistendola fino all’arrivo del personale sanitario