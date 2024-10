Samachini candidato per il centrosinistra: "Casa, sanità e lavoro"

È Filippo Samachini il secondo imolese (dopo il vicesindaco Fabrizio Castellari nelle file del Pd) candidato con il centrosinistra all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il consigliere comunale di Sinistra imolese correrà infatti alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre nella lista ‘Alleanza Verdi e Sinistra’, a sostegno della candidatura di Michele De Pascale. Lo ha deciso l’assemblea del circolo imolese di Sinistra Italiana, alla presenza del segretario provinciale Federico Martelloni.

"‘Alleanza Verdi e Sinistra’ ha come priorità programmatiche la difesa e il rilancio della sanità pubblica e universale, il diritto alla casa, la lotta al lavoro povero e il contrasto alla crisi climatica – fanno sapere dalla lista che sostiene la corsa del sindaco di Ravenna alla presidenza della Regione –, con un forte impegno per uno sviluppo sostenibile".

L’annuncio della candidatura di Samachini arriva, come si diceva all’inizio, una settimana dopo il via libera del Pd alla corsa di Fabrizio Castellari, che in caso di elezione dovrà dimettersi dalla Giunta comunale dando così il via a un mini-rimpasto che dovrebbe includere anche il sostituto o la sostituta dell’assessore all’Urbanistica, Michele Zanelli, in uscita dalla squadra del sindaco Marco Panieri dopo l’approvazione del Pug. Quelli di Castellari e Samachini non saranno gli unici nomi imolesi presenti all’interno della coalizione pro de Pascale. Ci si aspetta un profilo locale, ma in grado di raccogliere consensi anche fuori dal circondario, pure nella lista del candidato presidente. A differenza di Castellari e Samachini, non si tratterà però di un amministratore né più in generale di una figura legata al mondo della politica. In questo senso, vari sondaggi sono stati compiuti nelle scorse settimane. Della pratica si stanno occupando direttamente i promotori di un’altra civica, e cioè quell’Imola Corre che nel 2020 fu importante nell’elezione a sindaco di Marco Panieri. E che nei mesi scorsi lanciò un appello attraverso il quale raccolse attorno a sé una quarantina di compagini che appoggiano le amministrazioni comunali da Piacenza a Rimini.