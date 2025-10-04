San Carlo, presto l’asfaltatura: "Ma solamente nel tratto comunale"

L’asfaltatura del tratto di via Cova-San Carlo dalla via Emilia fino al cavalcavia entro fine anno, e, a meno di novità non previste al momento nei cronoprogrammi della Città Metropolitana, nessun rifacimento del manto stradale nel tratto che porta invece all’uscita dell’A14 né nell’anno in corso, né nel 2026. E’ quanto emerge a seguito di un’interpellanza a risposta scritta presentata a inizio luglio dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Giovanni Bottiglieri. Una richiesta portata avanti anche dal capogruppo in Città Metropolitana, Nicolas Vacchi: "Non è una semplice richiesta di informazioni, ma un atto di denuncia di una situazione che persiste da troppo tempo", ci tiene a sottolineare il meloniano.

Bottiglieri e Vacchi partono da quello che ritengono "un dato di fatto incontrovertibile e sotto gli occhi di tutti: via Cova e via San Carlo, ovvero l’arteria che parte dalla nuova rotonda via Emilia-via Roma e prosegue fino oltre lo svincolo autostradale, sono in condizioni indegne per una città che vuole definirsi civile".

"Le strade – illustrano i consiglieri – sono un susseguirsi di buche e avvallamenti che non rappresentano più un semplice disagio, ma un pericolo quotidiano per automobilisti e motociclisti". Nell’interpellanza si chiede alla Giunta "quali azioni concrete sono state finora intraprese per risolvere il problema, e se e quando è stata coinvolta anche la Città Metropolitana, ente competente per la parte della via San Carlo che va dalla rotonda ai piedi del cavalcavia (all’altezza del caseificio Comellini, ndr) sino a tutta l’arteria che incrocia l’uscita del casello dell’A14 e che poi prosegue attraversando più comuni".

La richiesta è quella di "un cronoprogramma che sia certo e vincolante, un piano dettagliato dei lavori, con scadenze precise e un termine ultimo per la loro ultimazione" perché, aggiunge il consigliere comunale castellano, "non accettiamo più promesse vaghe, e riteniamo doverosa un’assunzione di responsabilità da parte del Comune. Anche per il tratto non di competenza – aggiunge Bottiglieri –, l’amministrazione si impegni a sollecitare alla Città Metropolitana un intervento urgente". Nella risposta scritta giunta negli ultimi giorni, il Comune ha fatto sapere che "nel tratto di competenza tra la nuova rotatoria e quella provvisoria ‘Comellini’ verrà eseguita la manutenzione straordinaria della pavimentazione entro la presente annualità, probabilmente entro la prima quindicina di ottobre". Aggiunge nella risposta, il Comune, che "la Città Metropolitana di Bologna non ha previsto interventi sul tratto di via San Carlo per l’annualità 2026".

Claudio Bolognesi