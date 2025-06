San Domenico e Palazzo Tozzoni . Comincia la stagione della bellezza . Tornano le ‘Sere d’estate ai musei’

Una nuova stagione di cultura e bellezza. È la quarta edizione della rassegna ‘Sere d’estate ai musei’, che da domani all’11 settembre propone un ricco programma serale di eventi tra il museo San Domenico e Palazzo Tozzoni. Quindici appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età, tra concerti, incontri culturali, visite guidate, laboratori e mostre, che trasformano i musei cittadini in luoghi vivi e aperti alla comunità.

"I nostri musei si aprono ancora di più all’esterno proponendo numerose iniziative che mirano ad interessare pubblici differenti – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Con l’arrivo della stagione estiva, è un modo per avvicinare turisti e cittadini a due luoghi della cultura rappresentativi e affascinanti della città, offrendo occasioni di visita, di esperienza e di scoperta". Protagonista del cartellone sarà il suggestivo chiostro del museo San Domenico, cornice ideale per la rassegna ‘Incontri, arte e musica al tramonto…’. Qui, tra loggette illuminate e atmosfere d’altri tempi, si alterneranno concerti, conferenze e attività didattiche. Mentre a Palazzo Tozzoni, l’atmosfera sarà ancora più intima e raccolta, con eventi speciali a lume di candela e una nuova edizione del ciclo ‘Ospiti a Palazzo’

"Il seducente dialogo tra arte e musica è al centro del nostro cartellone estivo – aggiunge Diego Galizzi, direttore di Imola Musei – che vede anche quest’anno protagonista il chiostro del Museo San Domenico, un salotto d’eccezione dove gli imolesi potranno trascorrere le lunghe serate estive all’insegna della cultura". Il ciclo ‘Incontri’ prenderà il via domani alle 21.30 con Federica Guidi, del museo archeologico di Bologna, e la conferenza ‘Una bacheca per l’eternità’, dedicata ai paralleli tra lapidi romane e social network. Tra gli appuntamenti successivi, riflettori puntati sulle donne nella fotografia (19 giugno), sul museo come scena del crimine (3 luglio), sull’inganno botanico nell’arte (17 luglio) e sulle decorazioni imolesi tra Sette e Ottocento (24 luglio). Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Spazio anche alla musica grazie alla collaborazione con Emilia Romagna Festival. Tra luglio e settembre quattro appuntamenti serali con concerti e visite guidate accompagneranno il pubblico in un viaggio tra epoche e linguaggi sonori. Tra i protagonisti il Trio Rinaldo, Pietro Beltrani, l’Italian Saxophone Quartet e Gaspare De Vito con il progetto "Cosmos 777", tra elettronica e natura. Ad arricchire l’esperienza, laboratori per bambini dagli 8 ai 12 anni e percorsi guidati attraverso le mostre temporanee. Alcuni eventi sono a ingresso gratuito, altri a pagamento (con biglietti disponibili su Vivaticket).

L’estate culturale toccherà anche Palazzo Tozzoni: il 30 agosto si potrà partecipare a una visita serale esclusiva, ‘Serata a palazzo con i conti Tozzoni’, tra luci soffuse e arredi storici. Infine, dall’11 settembre, torna l’iniziativa ‘Ospiti a Palazzo’, con l’esposizione del dipinto "Intimità" di Ignacio León y Escosura, opera di fine Ottocento carica di nostalgia per un mondo aristocratico in declino. A presentarlo, un incontro aperto al pubblico con Diego Galizzi e Oriana Orsi.