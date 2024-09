San Marino al salone di Parigi

È iniziato a Parigi Iftm Top Resa 2024, il salone più importante in territorio francese dedicato agli incontri tra i professionisti del turismo. La Repubblica di San Marino ne riconferma la partecipazione per il secondo anno, dopo il successo della scorsa edizione, ampliando la superficie espositiva personalizzata all’interno del Padiglione Enit. Insieme all’Ufficio del Turismo sono presenti anche cinque operatori sammarinesi: San Marino events, San Marino viaggi e vacanze, San Marino tour service, Itinerari e viaggi, Ace tour operator. Presente anche San Marino International con un proprio stand. L’ambasciatore della Repubblica di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli, e il segretario particolare della segreteria di Stato per il Turismo, Alan Gasperoni, hanno preso parte alla cerimonia inaugurale svoltasi nella giornata di martedì. "La Francia – dicono dall’Ufficio del turismo – si conferma uno dei primi mercati europei per il nostro Paese e, nel corso di questo evento, stiamo presentando la destinazione ai principali media nazionali per aumentare l’interesse del pubblico e attrarlo a San Marino".