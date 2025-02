San Marino spegne le sue Torri

Domenica si celebra ‘M’illumino di Meno’, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa da Rai Radio2 e dal programma Caterpillar sin dal 2005. Questa iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione sulla cultura della sostenibilità ambientale e sull’importanza del risparmio energetico.

La segreteria di Stato per il Lavoro, insieme alla segreteria di Stato per il Territorio aderiscono a questa iniziativa, "sottolineando la necessità – dicono – di un impegno collettivo per ridurre gli sprechi energetici e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale". Segreterie che invitano la cittadinanza e le istituzioni "a partecipare a questo gesto simbolico domenica, spegnendo le fonti di illuminazione non essenziali. Questo atto non è solo un segnale di adesione all’iniziativa, ma un’opportunità per riflettere e iniziare a modificare le proprie abitudini quotidiane".

In linea con quanto avvenuto in città italiane come Milano, Roma e Pisa, anche San Marino parteciperà a questa giornata speciale spegnendo l’illuminazione delle Tre Torri, simbolo iconico della Repubblica.