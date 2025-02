San Valentino speciale a teatro. C’è il balletto ‘Giulietta e Romeo’

La tragedia d’amore per eccellenza sul palco nel giorno di San Valentino. Domani sera alle 21, al teatro comunale Ebe Stignani, spettacolo di danza ‘Giulietta e Romeo’, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare. Lo show, che arriva in città nell’ambito della IX edizione di ERF#StignaniMusica, è un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, con Azzurra Schena nel ruolo di Giulietta e Paolo Barbaglia in quello di Romeo che danzeranno sulle musiche di Sergej Prokof’ev.

L’opera debuttò al Carlo Felice di Genova nel 1989 per il Balletto di Toscana e venne ripresa dal Balletto di Roma nel 2002. Portato in scena negli ultimi vent’anni e riallestito nel 2022, ‘Giulietta e Romeo’ si conferma come uno dei titoli di maggior successo del repertorio della compagnia romana con un record di recite effettuate e pubblico al botteghino: con 350 recite e 200mila spettatori è oggi lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre.

Il ‘Giulietta e Romeo’ di Fabrizio Monteverde per il Balletto di Roma trasforma la classica Verona in un Sud Italia degli anni ‘50, un paesaggio rurale e polveroso segnato dalla guerra e da profonde divisioni sociali. In questo contesto, Giulietta emerge come figura femminile ribelle, in contrasto con le rigide convenzioni del tempo, mentre Romeo incarna l’innocenza e la purezza dell’amore. La loro passione, ostacolata dall’odio implacabile delle famiglie, diventa metafora delle tensioni di un’epoca di cambiamenti.

La riscrittura di Monteverde, attraverso una narrazione intensa e una coreografia che richiama il neorealismo cinematografico, esplora le complesse dinamiche familiari e il ruolo della donna in una società oppressiva, offrendo al contempo uno sguardo universale sulla forza dirompente dell’amore e sulla sua tragica fragilità.

Il Balletto di Roma, fondato nel 1960 da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, è una delle istituzioni di danza più prestigiose in Italia e nel mondo. Da oltre 60 anni, la compagnia promuove la danza d’autore italiana, con un focus sull’innovazione e la ricerca, pur rimanendo fedele alla sua storia e tradizione. Sotto la direzione artistica di Francesca Magnini dal 2018, il Balletto di Roma ha ampliato i suoi orizzonti internazionali, collaborando con importanti enti e istituzioni.

Biglietti: I settore (platea e palchi centrali) 25 euro; II settore (palchi laterali) 20; loggione 15. Posti con visibilità limitata: I settore e II settore 15 euro; loggione 10 Info sul sito di Emilia Romagna Festival. Prevendita su Vivaticket.