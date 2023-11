Sangue sulla via Emilia. Travolto da un’auto. Diciottenne gravissimo

È stato investito in pieno da un’auto mentre stava attraversando la strada. Sono ore di grande preoccupazione per la famiglia di un 18enne, originario di Imola, ma residente a Bologna. Il giovane, l’altro pomeriggio, stava attraversando la strada all’altezza della farmacia di Zolino sulla via Emilia quando è stato travolto da un’auto condotta da un anziano che viaggiava in direzione Forlì.

Un colpo fortissimo che ha provocato gravissimi traumi al ragazzo.

Il 18enne è stato soccorso pochi istanti dai sanitari del 118 che ne hanno disposto l’immediato trasferimento con l’elicottero al trauma center dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Le condizioni del giovane, purtroppo, sarebbero peggiorate ulteriormente nelle ore successive all’incidente spingendo i sanitari a riservarsi la prognosi.

La dinamica dell’incidente è invece al vaglio degli agenti della polizia locale del Circondario, guidata dal comandante Daniele Brighi, che, dopo aver messo in sicurezza il traffico, hanno effettuato i rilievi di rito, raccogliendo anche la testimonianza del conducente della vettura, una Fiat Punto.

L’uomo, un pensionato di 86 anni residente in città, si è fermato immediatamente per chiedere aiuto ed è stato ascoltato dagli agenti in evidente stato di choc.

Marco Signorini