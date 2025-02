Sanguinetti salva l’Andrea Costa. Buona la prima per coach Vecchi

Fidenza 83 Andrea Costa 87

FULGOR FIDENZA: Galli, Valsecchi 19, Cortese ne, Restelli 13, Scardoni ne, Scattolin, Diarra 3, Valdo 27, Bellini 3, Ranieri, Alì 16, Manè 2. All. Bizzozi.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 5, Pavani ne, Benintendi ne, Toniato 6, Filippini 15, Klanjscek 21, Chiappelli 14, Martini 6, Raucci ne, Sanguinetti 14, Zedda 6. All. Vecchi.

Arbitri: Suriano e Pulina.

Note: parziali 23-25; 37-42; 55-67. Tiri da due: 13/26; 24/46. Tiri da tre: 15/37; 8/20. Tiri liberi: 12/14; 15/19. Rimbalzi: 33; 37.

FIDENZA (Parma)

Con un Sanguinetti decisivo, l’Andrea Costa supera Fidenza e ritrova una vittoria che scaccia i pensieri negativi dell’ultimo periodo. Il play bolognese riscatta l’amaro finale di sabato scorso ed è glaciale protagonista in un finale di gara che premia un’Up che per larghi tratti di gara si è mostrata superiore a Fidenza, sia davanti (bene i veterani) che dietro con la zona proposta da Vecchi che apre con una vittoria la sua nuova avventura biancorossa. Il cesto di Valsecchi apre il Teddy Bear Toss della società emiliana, oltre che miglior avvio di Fidenza che scappa sul 15-4 al 3’. Il motore imolese si scalda, anche dietro, e i veterani confezionano l’11-0 che impatta la gara con l’Up attiva a rimbalzo, anche con le seconde linee. Chiappelli è uomo ovunque in un secondo quarto in cui l’Up sfrutta anche la zona, ma non capitalizza. Fidenza resta attaccata a Imola con l’intraprendenza di Valdo, ma alla pausa è buono il finale di chi viaggia che con Klanjscek e Filippini mette un paio di possessi al suono di una sirena che non spegne l’inerzia. Al ritorno in campo l’Up si conferma solida a rimbalzo e davanti arriva la giusta doppia cifra di gap sul 37-50 al 22’.

Fidenza rosicchia tra l’ottimo Valdo e l’ex Restelli, colpendo dall’arco sulla zona proposta da Vecchi che però trova sostanza da Klanjscek e buone cose dall’asse baby in regia (Fazzi-Zedda) all’ultimo stop. Fidenza cerca il recupero il recupero e con 8 punti filati di Alì all’alba dell’ultima frazione prova a mettere pressione all’Andrea Costa che spreca in attacco e vede riavvicinarsi i padroni di casa che impattano con un break di 14-2 finalizzato da Restelli (69-69 al 35’). Tutto da rifare per l’Up che con i lunghi trova il +4 (69-73 al 37’) e sul nuovo ribaltamento (74-73) replica col siluro di Filippini prima di un ultimo minuto marchiato Sanguinetti. Tripla, canestro e fallo e due liberi con cui replica ai 6 punti della coppia Valsecchi e Valdo, poi è Klanjscek a infilare i liberi che aprono le festa imolese.

Luca Monduzzi