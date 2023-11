Sanità, Cau attivo dal 21 dicembre . Donini: "Investiamo sul territorio"

Ora c’è anche una data: il Centro di assistenza per l’urgenza, destinato a sostituire l’attuale ambulatorio di continuità assistenziale (ex guardia medica) all’ospedale vecchio con l’obiettivo di alleggerire le file al pronto soccorso, sarà attivo da giovedì 21 dicembre. Lo ha annunciato martedì sera l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, arrivato al teatro comunale Ebe Stignani in occasione dell’incontro pubblico dal titolo ‘Sanità: la riforma dell’emergenza urgenza, Pnrr e investimenti nel circondario imolese’.

"Una serata importante e molto partecipata – commenta Donini –, durante la quale abbiamo potuto condividere con i cittadini le principali novità che riguardano la riforma dell’emergenza-urgenza e illustrare le caratteristiche del Cau che dal 21 dicembre sarà situato nella Casa della comunità (così è stata ribattezzato il progetto della Casa della salute sempre all’ospedale vecchio, ndr). Non solo, con i cittadini, i professionisti sanitari e i rappresentanti delle istituzioni abbiamo anche illustrato gli investimenti che in questi quattro anni sono stati destinati a Imola dal Pnrr e da altri finanziamenti regionali". Il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, quantifica in "oltre 25 milioni di euro di investimenti che ci saranno da qui al 2026. L’obiettivo – prosegue il primo cittadino – è gestire e mettere a terra i progetti, che in parte sono già partiti e gli altri sono in fase progettuale. Dalla nuova Casa della salute (5,9 milioni) alla nuova camera mortuaria (3 milioni), fino al miglioramento sismico dell’ospedale di Imola (1,5 milioni), l’ospedale di comunità di Castel San Pietro Terme e al futuro di Montecatone. Senza mai dimenticare, tuttavia, che insieme allo sviluppo sulle strutture e sulla tecnologia, è necessaria un’attenzione al valore del capitale umano e del personale".

Soddisfatto per l’esito della serata anche Andrea Rossi, direttore generale Azienda Usl. "È stato presentato in anteprima il progetto di edificazione della nuova camera mortuaria, già finanziato dalla Regione, che sorgerà entro i primi mesi del 2026 nelle adiacenze dell’ospedale – conclude Rossi –. Il quadro complessivo che è stato rappresentato è quindi quello di una sanità pubblica che, nonostante l’importante sottofinanziamento di parte corrente, vuole continuare a investire sul nostro territorio. L’auspicio è che gli investimenti tecnologici e strutturali siano accompagnati da corrispondenti impegni sul versante delle risorse umane e nello sviluppo delle conoscenze: in assenza di questo accoppiamento, si rischia di perdere una straordinaria opportunità di ulteriore sviluppo e di creazione di valore".