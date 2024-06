Sanità, duello sulle risorse: "Buco di 29 milioni a Imola". Ma la Regione rassicura

Messi a posto i bilanci delle Ausl emiliano-romagnole per il 2023 (per Imola, la Regione ha stanziato oltre un ulteriore milione di euro non più tardi di due mesi fa), il ‘buco’ si riapre nei conti di quest’anno.

A rilanciare l’allarme è la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, che parla di "conti in rosso per la sanità pubblica nei bilanci di previsione 2024". Un debito che, per l’intera Emilia-Romagna, supera i 773 milioni di euro, fa sapere l’azzurra. E che per Imola ’cuba’ 28,9 milioni.

"Si tratta di una situazione preoccupante – afferma la consigliera FI –, nonostante le maggiori risorse che il governo ha investito nel Fondo sanitario nazionale e per il recupero delle liste d’attesa, la gestione regionale non smette di registrare perdite".

I bilanci, sottolinea Castaldini, "dovrebbero essere presentati entro il 31 dicembre di ogni anno. Ma ci ritroviamo oggi a conoscere la situazione della Sanità emiliano-romagnola, senza poterne più discutere nelle sedi opportune, dato che dopo questa settimana le attività regionali saranno ferme per colpa delle dimissioni del presidente Stefano Bonaccini".

Sempre secondo la consigliera FI, "l’impossibilità di discutere del bilancio regionale nei tempi e nelle sedi opportune rischia ancora una volta di ripercuotersi sui servizi che vengono erogati".

Nonostante il rosso delle Ausl, "anche per il 2024, con grande sforzo e determinazione, raggiungeremo l’equilibrio di bilancio", è la replica dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

"Come ogni anno, i bilanci preventivi delle aziende sanitarie locali registrano un potenziale disavanzo di diverse centinaia di milioni di euro – prosegue Donini –. La quantificazione reale del disavanzo, però, non è di 700 milioni, come indicato dalla consigliera, ma di 322 milioni di euro, poiché alle Asl devono ancora essere distribuiti oltre 400 milioni di euro di risorse straordinarie per la premialità del fondo nazionale sanitario, il payback farmaceutico 2023 e i 225 milioni di euro nelle disponibilità della gestione sanitaria accentrata della Regione".

Anche per l’anno in corso, dunque, "si produrrà ogni sforzo per chiudere in pareggio il bilancio della sanità regionale – conclude Donini –, attraverso l’impiego di fondi straordinari non ancora erogati dallo Stato".