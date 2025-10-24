Sanità e welfare, dialogo con Ausl e sindacati

I lavori della Conferenza economica del Circondario, che dopo una mattinata dedicata all’attrattività, alla manifattura e alle infrastrutture, sono proseguiti ieri pomeriggio con i focus su turismo-commercio e agricoltura-territorio, si concluderanno oggi. All’auditorium dell’Osservanza, a partire dalle 9, si parlerà di qualità della vita, sanità, welfare e casa.

Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Lara Alpi (Sabato Sera) parteciperanno Francesca Marchetti (sindaca delegata del Circondario), Agostina Aimola (direttrice generale dell’Ausl), Veronica Gioiellieri (presidente dell’Asp), Luca Dal Pozzo (vicepresidente Confcooperative Emilia-Romagna), Stefano Moni (segretario Cgil Imola), Gaetano Lombardo (responsabile di zona Cisl Imola) e Giuseppe Rago (coordinatore locale della Uil).

Al termine, alle 12.30, sono previsti gli interventi di Silvia Poli (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola), del vicepresidente dela Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e la relazione finale del presidente del Circondario, Marco Panieri.

"La Conferenza economica rappresenta un momento cruciale per guardare al futuro del nostro territorio – ha spiegato Poli in fase di presentazione dell’evento all’Osservanza –. È un’occasione preziosa per ascoltare, riflettere e definire insieme strategie capaci di rispondere alle trasformazioni in atto e ai bisogni delle comunità. La Fondazione crede profondamente nel valore del dialogo tra istituzioni, imprese e

cittadinanza: solo da una visione condivisa possono nascere percorsi di crescita duraturi e sostenibili".