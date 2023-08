Sanità, istruzione, diritti: due serate con la Cgil

Due serate per approfondire i temi sindacali al centro delle rivendicazioni della Cgil. Le organizza la Camera del lavoro di Imola al centro sociale Zolino. Protagonista della prima iniziativa, mercoledì 30 agosto alle 20, Maurizio Landini (foto), segretario generale della Cgil nazionale, che presenterà le ragioni della mobilitazione che la Cgil sta portando avanti, insieme ad oltre cento associazioni, in vista della grande manifestazione nazionale ‘La via maestra’ in programma sabato 7 ottobre a Roma.

Giovedì 31, alle 20.30, si terrà l’incontro ‘L’autonomia delle disuguaglianze - Sanità, istruzione e diritti a rischio’. Per la Cgil, infatti, si tratta di un progetto da fermare perché "peggiorerà i divari già profondi esistenti in Italia". Ne parleranno Mauro Sentimenti, avvocato e giurista, curatore del libro ‘Le regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata, un pericolo per l’unità e il futuro del Paese’, Vanni Bulgarelli dell’Anpi nazionale e Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia Romagna. Modererà l’incontro Lara Alpi, direttrice del settimanale Sabato Sera.

In entrambe le serate, lo stand gastronomico (cucina tradizionale), in collaborazione con il centro sociale Zolino, sarà aperto dalle 18 (anche da asporto) e si potrà ascoltare musica, sia prima che dopo le iniziative sindacali.

"Riteniamo importante proporre un’occasione di confronto e discussione su temi per noi prioritari - spiega Mirella Collina, segretaria generale della Camera del lavoro di Imola -. Avremo modo di confrontarci sulle proposte che la Cgil continua a rivendicare senza ricevere dal Governo risposte adeguate e risolutive ai problemi e alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone che rappresentiamo".

Il ricavato delle due serate sarà devoluto alla popolazione del circondario imolese colpita da frane e alluvione.