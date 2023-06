Sanità pubblica, la mobilitazione La Cgil: "Anche noi a Roma"

Ci sarà anche la Cgil imolese alla manifestazione nazionale di sabato a Roma "in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale". Una mobilitazione promossa dal sindacato insieme a un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell’assemblea ‘Insieme per la Costituzione’ per chiedere che "i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione tornino a essere pienamente riconosciuti e siano resi esigibili in tutto il Paese. Diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’istruzione, ad un ambiente sano e sicuro – proseguono dalla Cgil –, contrasto alla povertà, un modello sociale fondato su uguaglianza, solidarietà e partecipazione: sono questi i cardini del modello sociale e di sviluppo che deve essere promosso".

Sabato si manifesta dunque per tutelare il diritto alla salute, per un Servizio sanitario nazionale e un sistema socio sanitario-pubblico, solidale e universale – a cui "garantire le necessarie risorse economiche e organizzative ma soprattutto il personale: operatori e professionisti che – è la linea del sindacato – possano realmente garantire il diritto alla cura di tutte e tutti, con salari adeguati, per contrastare il continuo indebolimento della sanità pubblica, recuperare i divari nell’assistenza effettivamente erogata, a partire da quella territoriale e dalle liste d’attesa, e valorizzare il lavoro di cura. Serve, per questo, un piano straordinario pluriennale di assunzioni che vada oltre le stabilizzazioni e il turnover, superi la precarietà della cura e di chi cura; per garantire la salute e la dignità delle persone non autosufficienti; per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rilanciando il ruolo dei servizi della prevenzione, ispettivi e di vigilanza".

Per partecipare alla manifestazione pullman da Imola (partenza ore 3.30). Per informazioni e prenotazioni: [email protected]; tel. 345-4447342 e 335- 7808443.