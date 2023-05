Sanità pubblica Un incontro alla Stalla

L’associazione no profit Noi Imola organizza un incontro pubblico dal titolo ‘Sanità pubblica: invertire la rotta per evitare il disastro’ domani sera alle 20.30 al centro sociale La Stalla di Imola. Parteciperanno Giovanni Bissoni, assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna dal 1995 al 2010 poi nel Cda Aifa e presidente di Montecatone; Marco Blanzieri, segretario regionale della Fp Cgil con delega alla Sanità; Rosy Bindi (In collegamento online), ministro della Salute nei governi Prodi e D’Alema dal 1996 al 2000. "In questa occasione sarà possibile affrontare il tema nei suoi vari aspetti – spiegano i promotori dell’iniziativa – con particolare riferimento alla nostra regione".