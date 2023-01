Sanremo, controfestival cristiano Una canzone imolese in gara

Simona Del Vecchio (nella foto), mamma e moglie a tempo pieno, referente di un piccolo gruppo di preghiera carismatica a servizio della propria parrocchia di San Pietro Apostolo di Fontanelice come Ministro Straordinario dell’Eucarestia, è l’autrice del testo di "Sei nell’anima", il brano musicale per cui la bolognese Carlotta Santandrea, catechista della stessa parrocchia, è stata ammessa al Sanremo Christian Music Festival del 2023, evento musicale che si svolge in parallelo alla più nota kermesse sanremese dedicata alla musica italiana.

Una sorta di controrassegna giunta alla seconda edizione, che avrà luogo nel Teatro del Palazzo dall’Antico Ospedale di Sanremo dal 9 all’11 febbraio, contestualmente alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana ospitato dal Teatro Ariston presentato da Gianni Morandi e Amadeus con il consueto contorno di mondanità.

"Sarà un grande festival, all’insegna della nuova evangelizzazione", assicura Fabrizio Venturi, chansonnier nonché direttore artistico della kermesse. La risposta a un’esibizione ritenuta da più parti dissacrante, di cui nell’ultimo festival sanremese si rese protagonista Achille Lauro apparso sul palco dell’Ariston con la corona di spine a mo’ di copricapo. Al festival della Musica Cristiana parteciperanno 22 concorrenti di ogni parte d’Italia, tre dei quali emiliano-romagnoli: oltre a Carlotta Santandrea, musicologa e insegnante di tango, Domenico Calvano, cantautore, in arte Nico, di Fiorano Modenese col brano "Papa Francesco, uno di Noi" e la cantautrice Tamara Medici di Villa Verucchio ("Gridalo").

La kermesse verrà presentata dall’attrice Daniela Fazzolari. Con il paroliere Mogol unico gran giurì.

Gian Aldo Traversi