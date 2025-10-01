Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Imola
Santa Maria della Scaletta, bimba podalica nasce con parto naturale
1 ott 2025
REDAZIONE IMOLA
Santa Maria della Scaletta, bimba podalica nasce con parto naturale

Un parto molto speciale al Reparto di Ostetricia dell’Ausl imolese. Nei giorni scorsi, infatti, è nata la piccola Eleonora, venuta alla luce in presentazione podalica da parto spontaneo. Un momento raro e speciale, reso possibile grazie alla competenza e alla preparazione del team in servizio al Santa Maria della Scaletta.

"Un sentito ringraziamento alle dottoresse Contratti e Barnabini e alle ostetriche Pitotti e Righini, che hanno accompagnato con professionalità e dedizione i genitori Georgiana Codita e Monea Petre Done – ci tengono sottolineare dall’azienda sanitaria –. Questo risultato è frutto di formazione continua, simulazioni avanzate e un lavoro di squadra impeccabile. La neonata, 2808 grammi di pura meraviglia, è in ottime condizioni".

Il parto podalico si verifica quando il feto si presenta al canale del parto con le natiche o i piedi rivolti verso il basso, anziché la testa, che è la posizione cefalica preferenziale per la nascita. Questa posizione non è ottimale per il parto vaginale a causa della minore capacità delle natiche di esercitare la pressione necessaria all’apertura del collo dell’utero e può aumentare i rischi per il bambino. Se il feto rimane podalico, il medico può raccomandare un taglio cesareo, anche se sono possibili manovre per scongiurarlo. Proprio come avvenuto a Imola.

