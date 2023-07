Sant’Antonio senza pace Tetti scoperchiati dal vento Mezzo milione di danni

Il maltempo ha colpito ancora la frazione di Sant’Antonio. Il violento temporale di sabato 22 luglio non ha risparmiato la frazione di Sant’Antonio di Medicina, già colpita gravemente dall’alluvione di maggio. Forti raffiche di vento e pioggia si sono abbattute sul territorio causando danni che, a una prima stima, ammontano a circa 500mila euro. Gli interventi di soccorso dei volontari dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dell’amministrazione comunale sono stati tempestivi già sabato per verificare le condizioni delle case, degli edifici pubblici e per mettere in sicurezza le aree colpite.

Negli ultimi giorni, il sindaco Matteo Montanari insieme all’assessore Marco Brini e alla Protezione Civile locale, ha effettuato vari sopralluoghi nelle abitazioni private e nelle attività produttive per verificare lo stato dei danni e fare una prima ricognizione sul territorio. Al momento, nella frazione di Sant’Antonio sono sette le famiglie colpite che hanno subito dei danneggiamenti ai propri beni. I più significativi sono ai tetti delle abitazioni e dei capannoni agricoli, praticamente volati via. Alcuni alberi sono caduti sulle proprietà private e sui cavi elettrici. Enel ha già ripristinato i servizi e nei prossimi giorni completerà i lavori.

I cittadini o le aziende che ancora non sono stati chiamati dal Comune possono contattare l’ufficio Edilizia Privata via mail [email protected] o allo 0516979208303 per segnalare i danni. La Regione Emilia-Romagna ha avviato un primo accertamento dei danneggiamenti causati dal maltempo con la finalità di valutare se ricorrano gli estremi per la richiesta dello stato di emergenza nazionale. "Il clima sta cambiando e non è più il tempo delle mezze misure. Servono azioni concrete e veloci. I comuni sono impegnati nel supporto ad aziende e famiglie e chiedono anche per questo evento estremo di non lasciare soli i territori colpiti", ha dichiarato, a margine del sopralluogo, il sindaco Matteo Montanari.

La frazione di Sant’Antonio di Medicina era già stata duramente colpita, insieme all’area di via Gaiana, dalle alluvioni di maggio: la frazione di Sant’Antonio, che l’altro giorno è stata sferzata dalla violenta tromba d’aria, era rimasta del tutto allagata, sotto un metro e mezzo di acqua dai primi di maggio per oltre un mese. Non appena la palude formatasi aveva iniziato a lasciare spazio alla forza di volontà dei residenti di ricostruire il tutto, ecco che è tornata la furia del maltempo.

Zoe Pederzini