Santerno, de Pascale arriva all’Autodromo

Rafforzare gli argini, prevenire le piene, proteggere le comunità lungo il corso del fiume Santerno. È questo l’obiettivo del nuovo piano di interventi che la Regione presenterà oggi alle 18,30 nella sala stampa dell’Autodromo, durante un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Promossa dallo stesso ente di viale Aldo Moro, oltre che dal Circondario, l’iniziativa servirà a illustrare nel dettaglio le opere previste per ridurre il rischio idraulico e migliorare la sicurezza ambientale del territorio, duramente colpito dalle alluvioni del 2023. Si parlerà di prevenzione, manutenzione e resilienza, ma anche di come i diversi livelli istituzionali stanno provando a collaborare per garantire un sistema di difesa più efficace lungo l’intera asta fluviale. All’incontro interverranno il presidente della Regione, Michele de Pascale, la sottosegretaria Manuela Rontini, il sindaco e presidente del Circondario, Marco Panieri, la dirigente Monica Guida, il vicecommissario alla ricostruzione, Gianluca Loffredo, il direttore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale, Massimo Camprini, Piero Tabellini dell’Ufficio territoriale di Ravenna e Andrea Colombo dell’Autorità di bacino del Po.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di pianificazione regionale, che mira a potenziare la sicurezza idraulica non solo sul Santerno, ma anche su altri corsi d’acqua dell’Emilia-Romagna. La Regione punta a un approccio integrato che unisca infrastrutture, monitoraggio e tutela ambientale, coinvolgendo amministrazioni, tecnici e cittadini. Un confronto aperto per trasformare le lezioni del passato in azioni concrete di tutela e sicurezza.