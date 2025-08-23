Santerno, estate da incorniciare: "Acque in salute e boom di bagnanti. In crescita la ’pesca sostenibile’"

Nell’estate d’oro del turismo nella vallata del Santerno, con tante persone che hanno scelto il fiume per sfuggire alla calura di questo agosto rovente e per la gioia delle attività ricettive, è positiva anche l’analisi di Asp Valsanterno. Una realtà da sempre attenta all’evoluzione del quadro relativo alla fauna ittica del corso d’acqua che bagna la collina imolese. Dai recuperi di pesci in caso di secche, o per interventi programmati di pulizia di canali di bonifica collegati al Santerno, alle campagne di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente. Ma anche gare di pesca no kill in nome di quella passione che accomuna, alle latitudini della valle, tanti praticanti: "Le condizioni del nostro fiume, nonostante le elevate temperature che si sono toccate nelle ultime settimane, sono buone – spiega Andrea Bordini, consigliere di Asp Valsanterno –. Fondamentali, in tal senso, le copiose piogge invernali e primaverili. Nessuna emergenza idrica estiva da segnalare, come avvenne invece nel 2022, con l’istantanea di un Santerno tra i corsi d’acqua più in salute della Romagna". Tanti bagnanti e poca attività agonistica di pesca sospesa all’inizio di luglio e pronta a ripartire a fine mese: "Le due cose non vanno a braccetto – continua –. Effettivamente era da un po’ che non si vedeva un pienone del genere con tendenze quasi da vacanze anni ‘80". Capitolo recupero pesci: "E’ di questi giorni il nostro intervento nel canale di Castel del Rio, a valle della diga alidosiana, per la secca programmata utile a facilitare le operazioni annuali di pulizia del condotto – racconta Bordini –. Un punto ricco di fauna ittica, soprattutto barbi e cavedani. Si parla di almeno una quarantina di chili di pesci messi in salvo". Bilancio generale, quindi, da pollice alto: "Il Santerno, da almeno un paio d’anni dopo l’alluvione di maggio 2023, manda incoraggianti segnali di buono stato con un ottimo equilibrio anche a livello riproduttivo delle varie specie – ammette l’esperto di Asp Valsanterno –. Unico neo la presenza di molti cormorani, per i quali in certe zone servirebbe un piano di contenimento, che fanno razzia di pesci nei tratti meno frequentati del corso d’acqua".

Mattia Grandi