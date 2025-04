Santerno, festa con esperto. Ospite Andrea Benassi

Cambio di data per la Festa del Santerno. L’evento promosso dalle associazioni Geolab e ArchiTinti in collaborazione con vari enti del territorio, programmato in concomitanza con la Giornata mondiale dell’acqua ma rinviato a causa dell’allerta meteo del 22 marzo, è ora in programma sabato 5 e domenica 6 aprile. Appuntamento alla Casa del fiume di Borgo Tossignano, al civico 22 di via Rineggio.

Sarà una festa "condizionata dall’evento franoso che ha portato alla luce una vecchia discarica il cui contenuto inevitabilmente minaccia il nostro fiume", spiegano gli organizzatori. Il programma prevede, sabato, passeggiate ecologiche finalizzate alla raccolta di rifiuti nel Parco e nel greto asciutto del Santerno. Domenica alle 10, livello idrico del fiume permettendo, spazio invece a prelievi di acqua e di sedimenti dal Santerno. Alcuni campioni verranno analizzati immediatamente. Altri verranno inviati all’Università di Bologna per la ricerca di microplastiche.

Alle 11 il saluto delle autorità, mentre alle 11.30 il ricercatore Andrea Benassi parlerà delle indagini svolte sulla frana del 14 marzo che ha riportato alla luce un problema nascosto 54 anni fa. "Un problema che alcuni irresponsabili avevano allora pensato di aver risolto e sepolto per sempre – spiegano gli organizzatori della Festa del Santerno –. Come in un surreale viaggio nel tempo, il corso del Rio Rovigo ci porta oggi nella vita quotidiana della Firenze del 1971: giocattoli, ossa di animali macellati, scarti di lavorazione industriale, batterie, indumenti, scarpe, medicine, rifiuti ospedalieri, oltre all’indistruttibile plastica, tutto ci accompagna in un viaggio nella parte più oscura della modernità".

E ancora: "In questa storia, rifiuti e memoria sembrano condividere lo stesso destino: entrambi rimossi. In troppi, all’indomani dell’evento, si sono affrettati a dichiarare che di quella discarica non si potesse sapere nulla, che non ci fossero documenti o testimonianze, che sversare in questo modo fosse prassi comune all’epoca. In realtà le cose stanno molto diversamente. Ricerche e ricostruzioni storiche ci dimostrano facilmente, documenti alla mano, come la storia delle discariche della Sambuca e della Spiagge sia ben più complessa e documentata di quanto sia stato finora raccontato. Una storia dove molte delle norme già allora in vigore non vennero rispettate e dove il rischio per ambiente e salute fosse chiaro già 54 anni fa, tanto da portare molti cittadini e amministrazioni a tentare di opporsi".

La Festa del Santerno si concluderà nel pomeriggio. Alle 14 verranno presentate le attività alla Casa del Fiume per la prossima primavera. Alle 15 camminata ecologica alla scoperta delle piante spontanee commestibili.