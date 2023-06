Santerno più sicuro Ripristinato l’argine ferito "Avanti con i controlli"

di Mattia Grandi

Si sono conclusi i lavori di ripristino dell’argine sul fiume Santerno in località ‘passo del cavallo’, tra i territori di Imola e Mordano. E la memoria è tornata a quella maledetta notte tra il 16 e 17 maggio scorsi quando la forza della piena del corso d’acqua ha sventrato un tratto di circa quaranta metri di sponda. Una falla letale, avvenuta in area di pertinenza del municipio imolese, che ha innescato la successiva esondazione diretta su Mordano nonostante i diversi chilometri di distanza. Un flusso inarrestabile che poi, attraverso la fitta rete di fossi e canali, è arrivato addirittura a Fruges e Conselice.

"Complessivamente sono stati ripristinati circa 150 metri di argine a fronte dei 30-35 metri di cedimento – spiega il sindaco del paese, Nicola Tassinari che ha seguito per ragioni di interesse l’intero intervento –. Le operazioni hanno coinvolto, infatti, anche le parti di sponda vicine alla rottura che avevano accusato danni significativi".

Lavorazioni di demolizione e ricostruzione, coordinati dalla Protezione Civile ravennate che segue per competenza il corso del Santerno, eseguiti dalla ditta Fea. Ma nella zona si sono visti in azione anche i militari dell’Esercito: "Per la creazione di una strada d’accesso d’emergenza riservata al transito dei mezzi pesanti impegnati nel cantiere – continua Tassinari –. L’unico modo per superare quei campi trasformati dall’acqua in pericolose sabbie mobili con anche un metro di fango".

Senza dimenticare il lavoro di pareggiamento del terreno scavato dal forte getto: "Il cronoprogramma ha subito una lieve dilatazione temporale proprio perché la progettualità si è rivelata più ampia del previsto – analizza Tassinari –. Una ricostruzione con terra vibrata e poi pressata ogni 40 centimetri per garantire la massima solidità della struttura. Eseguita anche la pulizia con rimozione della vegetazione in eccesso. Ora le aree attigue si presentano in condizioni migliori rispetto a come le aveva ridotte il fiume". Non solo. "Proseguiranno i contatti con l’Autorità di Bacino per la verifica della parte restante degli argini del Santerno sul nostro territorio – conclude il primo cittadino –. Stessa cosa lungo l’intero corso del fiume con particolare attenzione alle zone più lesionate dagli ultimi eventi alluvionali".