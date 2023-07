Sapori e tanta musica, in piazza è festa grande

Per quattro giorni, da oggi e fino a domenica, in piazza Matteotti, nel cuore di Imola, sarà grande festa, a partire dalle 18, con il “Food Village” allestito nell’ambito del progetto “Terre&Motori”, in occasione del “FIM World Superbike Championship – Prometeon Italian Round”, ovvero la prova mondiale del campionato Sbk, in programma in autodromo da venerdì a domenica. La quattro giorni all’insegna di festa, musica e cibo è organizzata in collaborazione tra il Comune, Imola Faenza Tourism Company e il Con.Ami a conferma che la collaborazione con il centro storico è un punto fermo nella programmazione degli eventi dell’Autodromo. Saranno allestiti con un city dressing a tema “Terre&Motori” circa 700 metri quadri di piazza Matteotti, a cui si aggiungono l’area ex Bar Bacchilega con il portico adiacente, per le iniziative promozionali e di rappresentanza, che ospiteranno street food, stand istituzionali, gazebo tematici, eccellenze motoristiche, in particolare con mezzi elettrici e tutte le sere musica con gruppi e dj set. Un’area sarà riservata, questo pomeriggio, allo show cooking dei piloti della Sbk.

Sul fronte dell’enogastronomia ci saranno 10 food truck che proporranno prelibatezze del territorio e un bar che fornirà cocktails e birra, stand istituzionali e la partecipazione del Consorzio Vini di Romagna, che insieme all’Ais Romagna presenta “Albana buona da matti!“ per valorizzare la cultura del vitigno e vino più identitario della Romagna. Sul fronte musicale saranno protagonisti giovani dj del territorio che hanno passione e competenza, insieme a due band selezionate dal Bar Bologna e con ospite i Datura. Il programma musicale prevede questa sera dalle 20.30 l’esibizione di dj Simone Vincenti mentre domani, saranno di scena i Datura; sabato toccherà alla Band Alis Italia Music, mentre domenica gran finale con la band “Lennon Lives” e dj Elia Poggi. Da non perdere la mostra “Arte fuori dal fango” che sarà l’occasione per sostenere i cittadini colpiti dal maltempo.