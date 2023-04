Sapori, musica e natura Torna la Magnalonga, camminata per la salute

La Magnalonga di Mordano è pronta per il tris. Dopo i positivi riscontri delle prime due edizioni, che hanno consacrato la bontà dell’iniziativa ideata dalla Proloco con il patrocinio del Comune, quest’anno si punta al record di partecipanti. Appuntamento domenica, con partenze ogni mezz’ora dalle 11 alle 13 per gruppi composti da 50 persone, al centro giovanile Flood di via Roma per arrivare al torrione sforzesco di Bubano. Itinerario pianeggiante di poco meno di 7 chilometri nella natura, tra vitigni e ciclopedonali, percorribile in 3-4 ore circa considerando le 5 soste di gusto nei punti ristoro allestiti dall’organizzazione. Un modello che trae ispirazione da alcune proposte simili diffuse nel nord Italia. Al centro del progetto ci sono la voglia di stare insieme e il piacere di passeggiare all’aria aperta in compagnia per scoprire le bellezze del territorio. Un modo originale per valorizzare quegli scorci naturali e di storia dell’area mordanese.

Senza dimenticare la cultura, nella sua declinazione musicale, e la tradizione enogastronomica. Spazio così a una serie di intimi concerti dal vivo e alle gustose proposte che, una volta visitate tutte le 5 osterie lungo il percorso, configureranno il menù itinerante. Dall’antipasto al dolce, il trionfo dei sapori romagnoli (opzione vegetariana disponibile, ndr) annaffiati dall’ottimo vino delle cantine di zona. Basteranno la tuta da ginnastica e le scarpe da trekking per arrivare al banco degli organizzatori con un anticipo di trenta minuti rispetto all’orario di avvio prescelto per ritirare gadget e materiali. L’evento, gratuito per i bambini sotto i 6 anni, si svolgerà anche in caso di maltempo. Si prenota online (https:www.proloco-mordano.itprodottomagnalonga) con possibilità di iscrizione anche il giorno stesso.

"Una manifestazione che calamita persone anche da fuori regione – commenta Germano Bianchi al timone della Proloco -. La novità di quest’anno è legata al positivo abbinamento con la Ciclovia del Santerno, parte integrante del percorso, dove ci sarà il primo punto ristoro". Non solo. "Prevista una zona di deposito bici per agevolare i partecipanti dagli altri comuni – aggiunge –. Un incentivo che strizza l’occhio alla mobilità green grazie a quell’infrastruttura inaugurata appena un anno fa". Soddisfatto il sindaco Nicola Tassinari: "Superata a pieni voti la fase sperimentale, la Magnalonga si conferma una significativa operazione di scoperta e riscoperta di un territorio ricco di spunti naturalistici, storici e culturali. Un contenitore che registra la collaborazione di più associazioni per offrire una giornata tra benessere, ambiente, conoscenza e gusto".

Mattia Grandi