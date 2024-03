Sarà l’associazione Giocathlon a gestire il bike park dell’Osservanza

È Giocathlon l’associazione imolese selezionata per gestire il progetto ‘bike park’ all’Osservanza. Si tratta di un’occasione per partecipare ai corsi gratuiti di bicicletta che si svolgeranno all’interno dell’ex complesso manicomiale per prepararsi all’arrivo in città del Tour de France.

Bambini e bambine dai 4 agli 11 anni avranno infatti la possibilità di vivere un corso di avviamento alla bicicletta, nonché l’accesso esclusivo all’arrivo di tappa del 30 giugno a Bologna. I ‘bike park’ (sei in tutta la provincia) e le rispettive associazioni che li gestiranno sono state selezionate attraverso un bando della Città metropolitana che ha assegnato un totale di 10mila euro per gestire i corsi di avviamento e potenziamento delle competenze motorie per la bicicletta.

I corsi si svolgeranno dal 6 aprile al 25 maggio ogni sabato dalle 10 alle 12 all’Osservanza con istruttori qualificati, per imparare o migliorare il modo di andare in bicicletta. La prima ora è dedicata ai principianti e la seconda riservata a chi vuole acquisire maggiore autonomia e abilità nella guida della bicicletta. Ogni bambino e bambina iscritta riceverà un kit esclusivo con sacca, borraccia, maglietta e gadget del Tour de France e un libretto dove tenere traccia delle lezioni e delle uscite a cui parteciperà. Chi raggiungerà 10 punti tra lezioni e uscite avrà un posto riservato nella tribuna esclusiva per assistere all’arrivo della tappa del Tour in Piazza VIII agosto a Bologna, prevista per il 30 giugno.

Per partecipare al ‘bike park’ è necessario iscriversi dal sito www.giocathlon.com, non si deve corrispondere alcuna quota, fatta eccezione per la tessera associativa di 20 euro direttamente all’associazione ai fini assicurativi.

Giocathlon è un’associazione sportiva di Imola che dal 2015 accompagna bambine, bambini, ragazze e ragazzi nel loro percorso sportivo con corsi di avviamento allo sport e multisport, camp sportivi e progetti nelle scuole.

"Il ‘bike park’ è per noi una bellissima occasione - spiega Andie Lusa, presidente di Giocathlon - per continuare a lavorare nella direzione dello sport, inteso come movimento, gioco e salute e come strumento per offrire alle bambine e ai bambini l’opportunità di indipendenza e libertà rappresentate proprio dalla bicicletta".