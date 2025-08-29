"Sarà una raccolta sensazionale"

È raggiante Paolo Cassetta, alla guida dell’azienda vitivinicola Ca’ Lunga con 12 ettari di vigneti situati alle porte di Imola in direzione Romagna, in questa immediata vigilia di vendemmia 2025: "Inizieremo tra pochi giorni a raccogliere e lavorare le uve che daranno vita ai nostri Sangiovese Riserva ‘Regale’ e Cabernet Sauvignon Riserva ‘Imperius’ – racconta –. I quantitativi previsti? Significativi. L’annata si preannuncia davvero eccezionale, come non si vedeva da tempo". Già, piante e terra sono in salute così come i grappoli abbondanti e ricchi di acini succosi: "L’alternanza climatica di questi mesi, tra sole e piogge, si è rivelata ideale – continua Cassetta –. Le elevate temperature di agosto, fortunatamente, sono state anticipate da buone piogge invernali e primaverili che hanno favorito l’accumulo di riserve nel terreno mai andato in sofferenza. Ora, però, facciamo i debiti scongiuri per allontanare lo spettro di eventuali grandinate". Già, fenomeni estremi dalla rapida evoluzione che hanno fatto grossi danni in riviera qualche giorno fa: "Quando le nubi si addensano in cielo, ormai, c’è poco da stare tranquilli – ammette il titolare di Ca’ Lunga, realtà a traino familiare attiva dal 1961 e giunta alla terza generazione gestionale –. L’alluvione di maggio del 2023 ha messo in evidenza le fragilità del nostro territorio e la forza distruttrice della natura. Due componenti con le quali, noi imprenditori agricoli, abbiamo imparato a fare i conti da un pezzo". Il credo di Ca’ Lunga? Tradizione, impegno e qualità assoluta in tutte le fasi della filiera produttiva. Un esempio? Il celebre Albana Secco Romagna Docg ‘Solo Lei’ richiestissimo dai locali alla moda di tutta Italia e pure dall’estero: "Da anni è la nostra etichetta simbolo grazie al felice abbinamento con l’oro – conclude Cassetta che da un paio di estati ha rilanciato pure il format enogastronomico e di intrattenimento dei ‘Picnic in Vigna’ –. Bottiglie dipinte a mano da una maestra d’arte faentina, con vernice in oro 24 carati, richiestissime anche dai vip e all’estero".

Mattia Grandi