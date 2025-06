Sartelli, artista legato al territorio. Il ricordo a 100 anni dalla nascita

‘NaturArte’ è il titolo della giornata che il municipio di Borgo Tossignano, in collaborazione con il gruppo Pro Loco ‘Amici della biblioteca’, ha dedicato all’artista Germano Sartelli nel centenario della sua nascita. Lo scorso 31 maggio, nella biblioteca del paese, l’esperto Nevio Galeotti ha ripercorso la produzione di Sartelli analizzando l’intreccio tra arte e natura. Uno stile unico, inserito nel contesto del pieno Novecento, accostato alle principali avanguardie del periodo. Non meno importanti le riflessioni di Renato Sartiani, volontario degli ‘Amici della biblioteca’, che ha svelato al pubblico in modo molto personale i primi contatti con Sartelli per l’installazione dei ‘Fiori del Santerno’. Un filmato dell’epoca ha concluso l’evento che ha registrato gli interventi dei figli di Sartelli, Marzia e Lorenzo, e quello della vicesindaca di Imola Elisa Spada.

Mattia Grandi