Sartelli, tra incanto e materia. Grande mostra ai Musei civici: "Vedeva l’arte con altri occhi"

Ragnatele, cicche di sigarette unite in un vortice, oggetti dietro a uno schermo di vetroresina, paesaggi di terra e di vetro. E poi legni di diversi tipi, accostati insieme. Tutti oggetti reperiti "quasi casualmente" (come racconta Claudio Spadoni, curatore della mostra e amico di Germano Sartelli) durante una passeggiata in montagna o lungo il fiume. Da qui, il nome L’incanto della materia, per l’utilizzo della natura nella sua arte.

Queste sono solo alcune delle descrizioni delle settanta opere di Germano Sartelli esposte al Museo del San Domenico. Da oggi fino al 13 luglio il museo ospiterà l’artista imolese, di cui quest’anno ricorre il centenario. Per questo, la mostra rappresenta un’occasione per approfondire e celebrare la figura di Germano Sartelli e il suo legame con Imola, non solo come artista.

"In occasione di questo importante anniversario, la figura di Sartelli meritava un approfondimento più intenso – ha commentato il direttore dei musei Diego Galizzi –, per questo abbiamo lavorato a questa mostra, racchiudendo opere che partono dagli anni Cinquanta, reperite anche grazie a privati che le hanno volute dare al museo per l’occasione. Per noi è importante ricordare Sartelli non solo la sua arte, sicuramente rilevante per tutto il Novecento, ma anche il suo impegno nella città, dal punto di vista paesaggistico e per il suo contributo alla psichiatria con i laboratori di arte terapia".

Una mostra che punta a un pubblico vasto, non solo del territorio imolese.

"Lavorare all’allestimento è stato emotivamente coinvolgente – ha dichiarato il curatore della mostra Claudio Spadoni – Germano Sartelli è stato uno degli artisti con i quali ho avuto un rapporto di amicizia fortissimo. A lui va il merito di aver saputo guardare l’arte con occhi diversi e di aver saputo utilizzare la natura, dandole una visione ulteriore".

Ecco quindi le sculture in legno, in metallo, esposte mediante installazioni nel chiostro esterno del museo. E poi "gli schermi", che nascondono dietro un vetro sedie, ma anche tavole imbandite.

"Perché Germano voleva richiamare la sua vita e la sua quotidianità, quindi la percezione dello sguardo dietro un vetro che vede una cucina. Il tutto, però, ha ancora un’attualità straordinaria" ha commentato Spadoni.

Le occasioni per celebrare Sartelli, però, non finiscono qui.

"Questa mostra celebrativa racchiude le opere di Sartelli dai primi anni e sarà una delle tante occasioni per ricordare la sua arte e il suo ingegno", aggiunge dichiarato l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili Giacomo Gambi. Che conclude: "anche Casalfiumanese e Borgo Tossignano stanno organizzando alcuni percorsi".

Oggi alle 17, al Museo del San Domenico, spazio all’inaugurazione ufficiale della mostra, con ingresso gratuito per l’occasione.