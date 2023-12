Sartiani si candida con ‘Progetto civico’

Grandi manovre a Borgo Tossignano in proiezione della prossima tornata elettorale amministrativa a giugno 2024. Il primo a scoprire le carte, con l’annuncio della propria candidatura a sindaco è Paolo Sartiani che guiderà il sodalizio ‘Progetto Civico’. Settantuno anni, pensionato con un passato da presidente dell’Associazione Funzionari Democrazia Cristiana a Roma, Sartiani è stato consigliere comunale nel paese della vallata del Santerno negli anni Settanta e ha avuto un posto nel consiglio del consorzio ConAmi nel quinquennio 2008-2013: "Una candidatura per rispondere alle tante sollecitazioni arrivate dalla comunità – confida il neo candidato –. È un progetto civico al 100% dove la priorità è il bene di Borgo Tossignano che va oltre qualsiasi concetto o ideologia politica. Nessun pregiudizio e nessuna preclusione nell’analisi dei profili che si avvicineranno al gruppo. Ci sarà molto lavoro da fare e qualche nome della lista è già stato individuato".

Il curriculum di Sartiani è articolato. Dopo la lunga militanza ai vertici della Dc fino al 1996, il borghigiano ha preso la strada della segreteria imolese del Partito Popolare poi quella della Margherita e del Pd. La fine dell’intesa coi Dem è datata 2012 dopo la sua sconfitta nelle primarie della sezione paesana. Attivo anche nel sociale tra la comunità ‘Il Sorriso’ e la Onlus ‘Io Vivrò’ per sostenere i malati di Sla e le loro famiglie: "L’età sulla carta d’identità? Gli anni portano in dote esperienza e sono pieno di energie – aggiunge Sartiani -. Tanti i temi caldi: dall’ambiente alla gestione della raccolta dei rifiuti passando per manutenzione stradale e ripartenza post alluvione".

Mattia Grandi