All’agroparco di Sasso Morelli la Campestre Crai: ecco la carica dei novecento

Imola, 8 settembre 2025 – Boom di oltre 900 partecipanti per la sesta edizione della Campestre Clai e passeggiata ecologica di ieri mattina, partita e conclusasi al centro direzionale Clai di Villa La Babina. L’evento, oltre che parte di ’Settembre Clai in Villa’, rientra nel cartellone dedicato al patrimonio verde ’Naturalmente Imola’. Proprio per questo si è svolto nel cuore dell’agroparco di Sasso Morelli, dove Clai, con la collaborazione di Atletica Imola Sacmi Avis, Fidal Emilia Romagna e Comitato Podistico Bolognese ha proposto due percorsi.

Una gara di 12 chilometri, riservata agli atleti tesserati, e una passeggiata ecologica di 7 con una quota simbolica di 2,50 euro. Delle oltre 900 presenze, 300 in più dello scorso anno, 200 erano atleti. Sportivi e non sono partiti dal filare monumentale di querce di via Papotta, in coerenza con il tema ’grandi alberature’ di Naturalmente. Il percorso si è poi snodato lungo i sentieri rigogliosi fino al salumificio Clai.

Nonostante gambe affaticate e fiato corto, i primi corridori hanno tagliato il traguardo di Villa La Babina dopo appena quaranta minuti. I passeggiatori hanno approfittato della bella giornata con calma, rientrando due ore dopo la partenza. Si sono poi riuniti tutti per godere del ricco banchetto e ascoltare le premiazioni. Il primissimo a tagliare il traguardo è stato Luis Matteo Ricciardi, di Asd Dinamo Running, campione da quattro anni, col tempo record di 41’55’’. A seguirlo nella classifica maschile Riccardo Gaddoni dell’Atletica Imola Sacmi Avis e Fabio Ercoli dell’Atletica Avis Castel San Pietro.

Sul podio femminile invece c’era Celeste Ferrini, sempre dell’Atletica Avis Castel San Pietro, seguita da Daria Badiali e Silvia Laghi, entrambe di Atletica 85 Faenza. Premiate anche le società più numerose: la Polisportiva Avis di Imola con 97 iscritti, Imola Cammina con 66 e G.S. Lamone con 55. "Il prossimo appuntamento è la prima domenica di settembre 2026 – ha concluso il presidente Giovanni Bettini –. Vogliamo essere più numerosi”.