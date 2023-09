’Savio 100’, il racconto della vittoria del Drake un secolo fa

Celebrare il centenario della vittoria sul circuito del Savio del giovane Enzo Ferrari (nella foto) e proseguire i festeggiamenti per il 70esimo anniversario dell’Autodromo di Imola, intitolato proprio al fondatore della Casa del Cavallino Rampante. È duplice l’obiettivo dell’evento in programma venerdì 6 ottobre alle 16.30, al teatro Ebe Stignani di Imola. Un appuntamento unico nel suo genere, quello con il convegno ‘Savio100’, che vede la collaborazione tra quattro città (Modena, Imola, Lugo e Ravenna), Aci Ravenna e Autodromo di Imola e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Ospiti qualificati parleranno di Enzo Ferrari pilota e della scelta del Cavallino Rampante come propria immagine. Simbolo che diventerà uno dei brand mondiali più conosciuti e amati. Per questa occasione di studio e approfondimento sarà presente Piero Ferrari, il figlio del Drake. Sul palco, con la moderazione della giornalista di TG2 Motori Maria Leitner, oltre a Piero Ferrari si alterneranno, Gian Carlo Minardi (presidente di Formula Imola), lo scrittore Luca Dal Monte, il critico d’arte Gian Luca Tusini e il giornalista Pino Allievi. La ricerca documentale è stata coordinata dal Museo Baracca di Lugo, con la collaborazione di Luca Dal Monte. Il convegno racconta le circostanze, mette ordine ai fatti umani e sportivi noti e meno noti, ricerca i passaggi artistici che caratterizzano la genesi del cavallino rampante, uno dei simboli più conosciuti al mondo. Per la prima volta si vuole percorrere la sua storia con un approccio storico e artistico compiuto, coniugandolo con il racconto dell’Enzo Ferrari umano e poi leggendario, come è stato conosciuto dagli ospiti straordinari che parteciperanno. Si parlerà dei fatti avvenuti dal 1923 al 1932, dalla prima vittoria della vita del 25enne pilota Enzo Ferrari e dal primo incontro con Enrico Baracca, fino al 9 luglio 1932 in cui alla 24 ore di Spa, in Belgio, compare sul cofano di un’auto della Scuderia Ferrari il cavallino rampante. L’ingresso al convegno è libero e gratuito, con prenotazione online su Vivaticket.