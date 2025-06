Savioli Cavaliere della Repubblica: "Un esempio di impegno civico"

Il dozzese Raffaele Savioli è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Il riconoscimento è stato assegnato lo scorso 2 giugno per l’impegno straordinario e il servizio prestato da Savioli in occasione di diverse emergenze nazionali: il sisma del Centro Italia, l’emergenza pandemica, la crisi umanitaria in Ucraina e la recente emergenza alluvionale.

A consegnare l’onorificenza è stato il Prefetto di Bologna, Enrico Ricci, nel corso di una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione dell’assessora Gemma Mengoli in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Dozza: "Un esempio di impegno civico e solidarietà – ha dichiarato la Mengoli – che ci rende fieri e ci invita a riconoscere il valore delle persone che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono concretamente al bene comune". Una bella soddisfazione per l’intera comunità del borgo dei muri dipinti: "Orgogliosi ed emozionati per questo importante traguardo – ha aggiunto –. Una bella testimonianza della dedizione di un cittadino che ha messo le proprie competenze e la propria umanità al servizio degli altri, nei momenti più difficili".