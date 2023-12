Sbanda e finisce nel fosso. Autista incastrato nelle lamiere

Incidente piuttosto rocambolesco ma, per fortuna, senza gravi conseguenze. Sabato, poco dopo le 23, a Imola sulla via Valverda, un’auto è uscita dalla carreggiata ed è finita nel fosso. Per liberare il conducente che era l’unica persona sul mezzo, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Infatti l’autista era incastrato all’interno del mezzo. Dopo averlo liberato l’uomo è stato portato in ospedale con l’ambulanza ma le sue condizioni, choc a parte, si sono rivelate non preoccupanti. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del sinistro e le possibili cause.