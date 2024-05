Sbuca il quarto candidato sindaco. È Cattani del Movimento 5 Stelle

A Medicina, in vista, delle elezioni, ecco un altro candidato: il 46enne Michele Cattani corre con i Movimento 5 Stelle, sfidando la sponda supportata dal Pd, con Matteo Montanari, il civico Emanuele Longhi, ex M5S, e il civico di centrodestra Rosario Guzzo. Cattani fa l’elettrauto per veicoli industriali da 25 anni ed è già stato in consiglio comunale dal 2014 al 2019. "Mi candido per portare i valori del Movimento nell’amministrazione del mio Comune". Quali i primi obiettivi in caso di vittoria? "Cercare, con tutti i mezzi a disposizione, di ripristinare la ferrovia Budrio-Medicina-Massa Lombarda. L’unica opera che porterebbe un grande beneficio al paese; in passato è stato aggiornato lo studio di fattibilità, che si, ha evidenziato delle criticità, ma la tratta è facilmente ripristinabile al 95%, in realtà è mancata la volontà politica da parte dell’attuale maggioranza". Quali i punti più salienti del programma? "Oltre al ripristino della ferrovia, la riasfaltatura delle strade che portano alle frazioni (che ora sono in uno stato pietoso) e revisione delle fermate del bus in paese. Ma anche lo sviluppo della mobilità elettrica, energie rinnovabili ed efficienza energetica, in particolare collaborando con la comunità solare di Medicina che è una associazione magari poco conosciuta, ma che fa un lavoro straordinario. A Medicina abbiamo 70 auto elettriche in un paese di 17.000 abitanti, e abbiamo una rete di colonnine con la tariffa migliore d’Italia (solo 20 euro/mese ricariche illimitate)". Sulla lista si può accennare qualcosa? "Alcuni candidati sono di Imola, gruppo con il quale c’è sempre stata una grande collaborazione sui temi riguardanti il Nuovo Circondario Imolese".

Zoe Pederzini