Scacciare lo stress con il benessere

Prendersi cura di se stessi, a cominciare dai piedi. E’ questo lo spirito che anima l’evento alla Kasetta (via Stradelli guelfi 2768, Castel San Pietro Terme) in programma sabato a partire dalle 15.30. L’occasione, come spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, è buona per scoprire i benefici "dell’automassaggio ai piedi con il metodo flusso radicante", utile a ridurre lo stress ritrovando equilibrio e lucidità mentale.

Nel pomeriggio ecco quindi una presentazione gratuita. "Impara un metodo semplice per prenderti cura di te ogni giorno – concludono gli organizzatori – Il massaggio ai piedi, unito all’energia dei cristalli, può trasformare il tuo benessere".