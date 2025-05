Scacco ai ladri di vestiti. Presi i predoni dell’outlet

Sacchetto dopo sacchetto, abito dopo abito, nell’auto avevano creato una specie di piccola succursale del magazzino dell’outlet di Castel Guelfo. Oltre millecinquecento euro: questo il valore della merce trovata nel veicolo di tre persone grazie ai controlli dell’Arma nella zona del centro commerciale.

Il blitz dei carabinieri è arrivato grazie ai pattugliamenti da parte dei militari della stazione di Sesto Imolese.

Gli uomini agli ordini del comandante Domenico Lavigna, durante un controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno messo sotto la lente centinaia di veicoli e altrettante persone, nei pressi dei Centri Commerciali del territorio del circondario imolese.

In particolare, nella zona dell’Outlet di Castel Guelfo, i militari hanno controllato un’auto parcheggiata vicino all’ingresso principale.

A bordo c’erano una donna sulla cinquantina, un’altra sulla trentina e un uomo anch’esso trentenne. I tre, dopo aver visto passare i carabinieri, sono scesi immediatamente dalla macchina per poi entrare in un bar, tentando così di sfuggire ai controlli da parte dei militari.

Insospettiti da tale atteggiamento però, i carabinieri hanno deciso di identificare i tre soggetti. L’uomo è le due donne però " sin da subito hanno assunto un comportamento al quanto anomalo durante l’identificazione", spiegano dagli uffici dell’Arma.

Infatti, da ulteriori e accurati accertamenti, da parte dei Carabinieri, "i tre soggetti sono stati trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento, che custodivano all’interno dell’autovettura in questione, di un valore di circa 1.500 euro, che risultavano non regolarmente pagati", aggiungono i militari dell’Arma. I tre ’predoni’ del centro commerciale avrebbero sottratto la merce dai negozi inserendola in alcuni sacchetti che poi venivano svuotati in macchina a ogni passaggio.

Alla luce di quanto indicato, i Carabinieri hanno immediatamente recuperato la merce, restituendola al legittimo proprietario.

