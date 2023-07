Scacco all’alluvione Un torneo per ricostruire

Un torneo internazionale di scacchi per aiutare la ripartenza di Castel del Rio. E’ stato siglato qualche giorno fa l’accordo tra il municipio alidosiano, guidato dal sindaco Alberto Baldazzi, e il Circolo Scacchistico Bolognese per portare nel paese dell’alta vallata del Santerno l’appuntamento. Un’iniziativa con finalità benefica, perché la realtà felsinea devolverà l’intero ammontare delle iscrizioni al supporto delle azioni di ripristino post alluvione pianificate dall’ente. Una manifestazione per valorizzare, attraverso il gioco degli scacchi, l’identità del territorio collinare come strumento diretto per il consolidamento della conoscenza di quei luoghi storici e culturali che caratterizzano la zona. La sede di gioco del torneo, che si svolgerà dal 3 al 5 novembre, sarà la Sala Magnus di Palazzo Alidosi. Previsti cinque turni di contese con suddivisione in fasce dei partecipanti, impegnati in sessioni mattutine e pomeridiane, e premiazioni finali. Montepremi da 5mila euro provenienti dalle risorse recuperate dal circolo del capoluogo attraverso le sponsorizzazioni. Una bella iniziativa che strizza l’occhio alla ripresa di una porzione di circondario imolese stretta per settimane nella morsa di frane e smottamenti. L’obiettivo delle azioni promosse è quello di favorire, inoltre, l’accoglienza dei partecipanti nelle strutture ricettive locali con convenzioni dirette ad agevolare la permanenza dei giocatori nella valle. Una mano tesa ad albergatori e ristoratori che, complice la sosta forzata per calamità e gli ingenti danni subiti, stringono ancora i denti per tenere in linea di galleggiamento le proprie attività. Ma ci sono altre novità. Il percorso di promozione turistica post disastro naturale interseca il prestigio della Sala Magnus, intitolata al compianto fumettista bolognese Roberto Raviola, considerato uno dei più influenti interpreti della nona arte, e di quel Palazzo Alidosi che vanta secoli di storia. Per quanto riguarda il torneo internazionale, aperto a giocatori in arrivo da ogni angolo del globo, si tratta di una conferma sul territorio da quella genesi targata 2018 e spesso legata alla città di Imola. Tra le righe dell’accordo, infine, potrebbe rientrare anche l’idea di protrarre la celebre Sagra del Marrone, in forma ridotta, a beneficio dei nuovi ospiti.

m. g.