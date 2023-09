Scacco allo spaccio di droga. Due stranieri denunciati

Un colpo dritto alle reni del mercato della droga imolese. Intensa attività di spaccio nel fine settimana da parte degli agenti del commissariato di polizia Imola. Gli agenti delle volanti hanno intercettato due persone, trovandole in possesso di cocaina e hashish, e le hanno denunciate per spaccio.

Nel corso di alcune perlustrazioni in zona Rocca, l’altra sera, intorno alle 22,30 gli operatori hanno fermato un marocchino di 28 anni senza fissa dimora. Il ragazzo, seduto su una panchina, alla vista degli uomini in divisa ha provato a nascondere dietro le gambe lo zaino che prima portava sulle spalle. Una borsa dalla quale proveniva "un forte odore di stupefacente", spiegano dal commissariato.

Al suo interno, vengono trovati due involucri contenenti hashish: uno da trenta e l’altro da 16 grammi. Oltre a poco meno di 0,70 grammi di cocaina. Gli agenti hanno anche sequestrato due telefoni cellulari e 352 euro in contanti presumibilmente provenienti dall’attività di spaccio. Sul marocchino, che aveva chiesto la protezione internazionale, gravava un ordine di rintraccio per regolarizzare la sua posizione. Dal momento che non era in possesso dei requisiti per restare in Italia, è stata avviata una procedura di espulsione ed è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione della questura di Bologna.

È finito nei guai anche un cittadino turco di 36 anni, regolare sul territorio nazionale. La polizia lo ha rintracciato intorno alle due di notte nella zona di via Turati, dove si aggirava senza meta. Sottoposto a un controllo, è stato trovato con due involucri di cocaina nelle tasche dei pantaloni: uno da 10 grammi e l’altro da sei e mezzo. In un pacchetto di sigarette che l’uomo aveva con sé, invece erano custoditi tre grammi di cocaina oltre a 230 euro in banconote.

Gli uomini agli ordini del dirigente del commissariato, Luciano di Prisco, hanno deciso quindi di approfondire i controlli nell’abitazione dell’uomo: nel garage sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento di droga. È scattata quindi la denuncia ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

g. t.