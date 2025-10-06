“Scalare il Monte Bianco, emozione unica”

Imola, 6 ottobre 2025 – Un compleanno speciale in cima al Monte Bianco. L’impresa è dell’alpinista imolese Monica Costantini che, una settimana fa, proprio a ridosso della festa per le sue prime cinquanta primavere, si è regalata la vetta più alta d’Europa. Il decimo 4mila metri raggiunto in due anni e mezzo di scalate: “Mi preparavo da gennaio perché tra fattore quota, dislivello, tenuta fisica e mentale non è affatto scontato il risultato positivo – racconta Costantini –. Insieme all’esperta guida alpina Raffaele Mercuriali eravamo l’unica cordata italiana in salita dal versante francese del colosso”.

Un tentativo rimasto in bilico fino all’ultimo: “A causa di una nevicata improvvisa, come non si vedeva da almeno 30 anni, alla vigilia della nostra partenza per la Francia – continua –. Sapevamo di essere al termine della stagione alpinistica poi, per fortuna, le temperature e l’ottimo assestamento della neve caduta hanno scongiurato il rischio di valanghe”.

E tutto è andato per il meglio: “Dalla stazione del Nid d’Aigle siamo arrivati al rifugio Tête Rousse, a oltre 3mila metri, dove abbiamo passato la notte per acclimatarci – riavvolge il nastro della memoria la donna -. Poi, il mattino seguente, abbiamo iniziato la lunga ascesa. Preparazione fisica a parte, è la pazienza la dote più importante. Il rischio dello sconforto è dietro l’angolo”. Emozioni sfociate in un urlo di gioia prima degli ultimi passi in cima al Monte Bianco: “Non avevo realizzato subito di aver raggiunto la vetta – sottolinea la Costantini -. Lassù, il panorama e il senso di maestosità sono indescrivibili. La prima sensazione? Una grande euforia. Ho realizzato uno dei miei sogni”.

Dopo aver raggiunto in passato i punti più alti del selettivo Dente del Gigante, e dei vari Gran Paradiso, Capanna Margherita, Piramide Vincent, Balmenhorn, Breithorn Centrale e Occidentale, Castore e Polluce. “Pratico sport, tra bici, camminate e arrampicate, 12 mesi l’anno – svela Costantini –. La costanza è determinante così come la massima attenzione all’alimentazione per avere energia, forza e vitalità. Gli allenamenti, a caccia dei massimi dislivelli, nel nostro Appennino sono fondamentali. Ma la passione per la salita l’avevo già da bambina quando mi arrampicavo sugli alberi in campagna”. Un’attrazione viscerale, irrefrenabile: “Con la montagna è stato subito colpo di fulmine 25 anni fa – prosegue -. Un percorso graduale di aumento delle difficoltà per accumulare esperienza: Cima Grande di Lavaredo, Falzarego, Lagazuoi, 5 Torri, Arco, Malta e ho scalato perfino in Marocco nelle Gole di Todra. Poi, tanti 3mila metri come il Vioz nel gruppo Ortles-Cevedale”. Imprese con la testa sulle spalle: “Non ci si può improvvisare, occorrono tempo, preparazione ed esperienza – conclude la Costantini -. La prossima avventura? Sto facendo un pensierino al Kilimangiaro”.