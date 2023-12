Scappi, l’impatto del Pnrr: "Nuove aule e strutture"

Un istituto alberghiero che guarda al domani, con strumentazioni all’avanguardia e ritocchi che l’hanno resa più bella ma soprattutto più funzionale. Il Pnrr ha cambiato volto allo "Scappi", riconsegnando a Castel San Pietro un istituto che non teme l’agguerrita concorrenza di scuole di pari titolo che sgomitano nella provincia bolognese e in quelle limitrofe. È stata la dirigente Patrizia Parma, che ha recentemente tagliato il traguardo dei tre anni alla guida dello Scappi, a raccontare alla folta platea presente alla cena di Natale di mercoledì scorso, come e quanto è cambiata la scuola di viale Terme negli ultimi, intensissimi mesi. Ed è stata sempre Parma, il giorno seguente, a guidare il Carlino attraverso un viaggio all’interno dell’istituto tra corridoi rimessi a nuovo, aule sempre più tecnologiche e funzionali e cucine che hanno davvero poco da invidiare a quelle di ristoranti top del panorama regionale e nazionale. "Il Pnrr ci è stato davvero di straordinario aiuto, peraltro in un momento in cui c’era particolarmente bisogno", esordisce, esprimendo con un ampio sorriso un solo rammarico. "Abbiamo dato fondo al salvadanaio del Pnrr, peccato perché di cose da fare ce ne sarebbero state ancora".

Di fatto, i circa 800 mila euro arrivati nelle casse dello Scappi attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno riconsegnato agli studenti di oggi e soprattutto a quelli di domani un istituto davvero proiettato al futuro. "Abbiamo rinnovato le cucine con nuovi strumenti e nuove attrezzature molto avanzate – racconta appena varcata la soglia di uno dei due laboratori, mostrando come primo esempio un piano cottura ad induzione che brilla -, ma abbiamo anche rifatto tutti i banchi bar che erano ormai non soltanto superati, ma anche poco funzionali per le attività dei ragazzi". Tra la lunga lista di interventi, impossibili da elencare nella loro totalità, "abbiamo introdotto nuove tecnologie nelle aule e nei laboratori, allestito un innovativo laboratorio di chimica (con tanto di alambicco per l’estrazione di oli essenziali, ndr), migliorato le aule con arredi modulabili, creato una stazione per la produzione interna di podcast, acquistato 200 nuovi pc, installato un nuovo impianto di amplificazione e di diffusione delle immagini nel salone da pranzo".

Meno scenografici, ma non meno importanti, i tanti lavori murari che hanno contribuito ad ‘asciugare’ i muri più esposti all’umidità, "ma dobbiamo ancora completare le tinteggiature", racconta con orgoglio mentre ci guida alla scoperta della cantinetta pronta ad ospitare i vini di tutte le regioni italiane (con spazi e nomi già in bella mostra) e della sala degustazione, due nuovissimi spazi che saranno tra i biglietti da visita più affascinanti in vista degli open day e delle ormai imminenti nuove iscrizioni.

