Imola, i casi si scarlattina sono in aumento

Scarlattina, casi in aumento a Imola

Imola, 8 marzo 2023 – “Anche nel nostro territorio si è evidenziata a febbraio una maggiore circolazione di streptococco, un batterio che – soprattutto nei bambini – può causare scarlattina o tonsillite streptococcica (43 i casi a febbraio, 21 a gennaio)". L’Azienda sanitaria ha diffuso una nota con cui intende stemperare le apprensioni che si possono diffondere nell’apprendere che sono in crescita i casi di queste malattie contagiose. Ma non c’è allarme, sottolinea immediatamente l’Ausl.

"Si tratta di una di quella malattie che si trasmettono attraverso le goccioline di saliva, che circolano regolarmente ed hanno nei mesi più freddi il loro picco, – si legge nella nota dell’Ausl – ma che si curano con l’antibiotico e dopo sole 48 ore di trattamento non risultano più contagiose, tanto che si può tranquillamente ritornare a frequentare la scuola".

"Grazie alle corrette cure antibiotiche, le complicanze delle infezioni da streptococco sono rare e, ad oggi, nel nostro territorio non c’è stato nessun caso di scarlattina che ha richiesto un ricovero. Nessun allarme quindi – avverte l’Azienda sanitaria – ma una normale attenzione ai sintomi".

I sintomi della scarlattina

La scarlattina si evidenzia con febbre elevata, mal di testa, mal di gola e comparsa di macchioline cutanee della grandezza di una capocchia di spillo, localizzate al volto, al tronco e più fittamente al collo, alle ascelle e all’inguine, mentre la zona intorno alla bocca è in genere risparmiata. Possono essere presenti dolori addominali o vomito, le tonsille sono in genere ingrossate, rosse, ricoperte di materiale biancastro presente anche sulla lingua che in genere scompare dopo alcuni giorni lasciando un caratteristico colore rosso (aspetto a fragola). La tonsillite streptococcica, che è molto diffusa in inverno anche negli adulti, ha sintomi simili ma non presenta esantema cutaneo.

L’informazione

A titolo informativo, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola, ogni qualvolta siano segnalati casi di infezione streptococcica nella comunità scolastica, invia alla scuola una nota che viene poi trasmessa alle famiglie, "ma questa comunicazione non deve creare ansie nei genitori, che solo qualora si presentino sintomi dovranno contattare il pediatra di famiglia che attraverso l’anamnesi o, se lo ritiene opportuno, un apposito tampone, procederà alla definizione della diagnosi e, in caso di conferma, prescriverà la terapia antibiotica più adatta – conclude l’Ausl – L’esecuzione di un tampone in assenza di sintomi non ha alcun senso, se non quello di sottoporre il piccolo ad un inutile disagio".